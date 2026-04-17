ETV Bharat / state

गर्मी के दिनों में बढ़ती है आगजनी की घटनाएं, कितना तैयार है फायर ब्रिगेड

रायपुर : गर्मी के दिनों में आगजनी की घटनाएं प्रदेश में बढ़ जाती है. आगजनी की घटनाओं में कई तरह के कारण सामने आए हैं, जिसमें शॉर्ट सर्किट स्पार्किंग होने के साथ बिजली का ओवर लोड होना. कभी-कभी गैस सिलेंडर में लीकेज होने पर भी यह आगजनी का रूप ले लेती है. पिछले 1 साल में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक प्रदेश के 33 जिलों में 4862 फायर कॉल सामने आए हैं. रायपुर में फायर ब्रिगेड की टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियों की संख्या 22 है. पूरे प्रदेश के 33 जिलों में बात करें तो यह संख्या 145 है. फायर ब्रिगेड की इस तरह की गाड़ियां जिसमें फोम टेण्डर वाटर, मल्टीपरपज टेण्डर, वाटर ब्राउजर वाटर टेण्डर मिनी फोम टेण्डर वाटर क्विक रिस्पांस व्हीकल वाटर, बुलेट जैसी गाड़ियां हैं.

33 जिलों में अग्निशमन विभाग की स्थिति

नगर सेना अग्निशमन और एसडीआरएफ की संभागीय सेनानी अनिमा एस कुजूर ने बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में छोटी बड़ी गाड़ियां मिलाकर फायर ब्रिगेड की 145 गाड़ी है. जिसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों शामिल हैं. जिसमें फोम टेण्डर वाटर, मल्टीपरपज टेण्डर, वाटर ब्राउजर वाटर टेण्डर मिनी फोम टेण्डर वाटर क्विक रिस्पांस व्हीकल वाटर, बुलेट जैसी गाड़ियां हैं. फायर ब्रिगेड से संबंधित राजधानी रायपुर में 22 गाड़ियां मौजूद है जो आगजनी की घटना होने पर घटनास्थल पर भेजी जाती है.