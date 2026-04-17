गर्मी के दिनों में बढ़ती है आगजनी की घटनाएं, कितना तैयार है फायर ब्रिगेड
गर्मी में प्रदेश के क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं.आग से काफी नुकसान होता है.आईए जानते हैं इस बार दमकल कितना तैयार है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 17, 2026 at 6:58 PM IST
रायपुर : गर्मी के दिनों में आगजनी की घटनाएं प्रदेश में बढ़ जाती है. आगजनी की घटनाओं में कई तरह के कारण सामने आए हैं, जिसमें शॉर्ट सर्किट स्पार्किंग होने के साथ बिजली का ओवर लोड होना. कभी-कभी गैस सिलेंडर में लीकेज होने पर भी यह आगजनी का रूप ले लेती है. पिछले 1 साल में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक प्रदेश के 33 जिलों में 4862 फायर कॉल सामने आए हैं. रायपुर में फायर ब्रिगेड की टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियों की संख्या 22 है. पूरे प्रदेश के 33 जिलों में बात करें तो यह संख्या 145 है. फायर ब्रिगेड की इस तरह की गाड़ियां जिसमें फोम टेण्डर वाटर, मल्टीपरपज टेण्डर, वाटर ब्राउजर वाटर टेण्डर मिनी फोम टेण्डर वाटर क्विक रिस्पांस व्हीकल वाटर, बुलेट जैसी गाड़ियां हैं.
33 जिलों में अग्निशमन विभाग की स्थिति
नगर सेना अग्निशमन और एसडीआरएफ की संभागीय सेनानी अनिमा एस कुजूर ने बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में छोटी बड़ी गाड़ियां मिलाकर फायर ब्रिगेड की 145 गाड़ी है. जिसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों शामिल हैं. जिसमें फोम टेण्डर वाटर, मल्टीपरपज टेण्डर, वाटर ब्राउजर वाटर टेण्डर मिनी फोम टेण्डर वाटर क्विक रिस्पांस व्हीकल वाटर, बुलेट जैसी गाड़ियां हैं. फायर ब्रिगेड से संबंधित राजधानी रायपुर में 22 गाड़ियां मौजूद है जो आगजनी की घटना होने पर घटनास्थल पर भेजी जाती है.
अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश में 4862 फायर कॉल आए थे. अन्य दिनों की तुलना में गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं ज्यादा होती है. गर्मी के दिनों में तापमान में वृद्धि होने के साथ ही मानवीय लापरवाही से भी कई बार आगजनी की घटनाएं होती है- अनिमा कुजूर, संभागीय सेनानी,नगर सेना
बिजली का लोड बढ़ना भी बड़ा कारण
नगर सेना अग्निशमन और एसडीआरएफ की संभागीय सेनानी अनिमा एस कुजूर ने आगे बताया कि गर्मी के मौसम में कूलर फ्रिज और एसी की वजह से बिजली का लोड भी बढ़ जाता है.आगजनी के कारण में गैस सिलेंडर का लीकेज भी माना जा सकता है. गर्मी के दिनों में शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग की वजह से भी आगजनी की घटनाएं होती है. घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली के तार पुराने होने की वजह से भी आज आगजनी जैसी घटनाएं होती है. फायर कॉल आने पर फायर टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो जाता है.
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