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धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की घटना,हिंदू संगठन का थाने में प्रदर्शन,आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

धमतरी : धमतरी के धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की घटना के बाद क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया है. घटना से आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और अज्ञात आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

धार्मिक स्थल में हुई छेड़छाड़

जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की.सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया. इसके बाद सभी कार्यकर्ता थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.इस संबंध में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है. हिंदू जागरण मंच के संयोजक पुरुषोत्तम निषाद ने बताया कि मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है.