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बनारस में बालू की बोरियां सीवर में मिलने का मामला; अजय राय ने ढक्कन खुलवाकर पड़ताल की, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराजगी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दिया अल्टीमेटम, प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का घेराव करेंगे

अजय राय ने खुलवाए सीवर के ढक्कन
अजय राय ने खुलवाए सीवर के ढक्कन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 5:32 PM IST

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वाराणसी: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को शहर में सीवर का ढक्कन खुलवाकर पड़ताल की. दरअसल यह मामला सीवर की सफाई के दौरान बालू की बोरियां मिलने से जुड़ा है. बता दें कि इस प्रकरण में मुकदमा तो अज्ञात के खिलाफ दर्ज हो गया, लेकिन घटना के 9 दिन बीतने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. अजय राय सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द कोई गिरफ्तार नहीं होगा तो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का घेराव करेंगे.

बनारस में बालू की बोरियां सीवर में मिलने का मामला (Video Credit; ETV Bharat)

मामला 13 सितंबर 2026 का है. वाराणसी के शिवाला क्षेत्र में जलजमाव की समस्या के दौरान नगर निगम की टीम सफाई कर रही थी. उस वक्त सीवर लाइन में बालू की बोरियां मिलने से हड़कंप मच गया. मामले ने तूल पकड़ा और नगर निगम ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बनारस को बदनाम करने के लिए सीवर में बालू की बोरियां डालकर इसे जाम कर रहे हैं.

वाराणसी पहुंचे अजय राय
वाराणसी पहुंचे अजय राय (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके बाद मामला सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी करते हुए इसे भाजपा की नाकामी बताया और फिर अजय राय ने दो दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो दिन का वक्त दिया. अब तक इस मुकदमे में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. वाराणसी पहुंचने के बाद अजय राय सीधे शिवाला पहुंचे, यहां पर उन्होंने सीवर का ढक्कन खुलवाकर न सिर्फ उसे सीवर की पड़ताल की, जहां बालू की बोरियां मिली थीं, बल्कि स्मार्ट सिटी के तहत लगे चार सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपियों के फुटेज सामने लाकर जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना था कि इस मामले में नगर निगम ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. घटना 13 सितंबर की है और 9 दिन बीत चुके हैं. इसके बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्या इस साजिश के पीछे कोई है या फिर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया. प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी अब तक यह चीज स्पष्ट क्यों नहीं हो पाई है कि आखिर शहर में जलजमाव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है?

अजय राय का कहना था कि हम यहां बालू की बोरियां तलाश में नहीं, बल्कि उन लोगों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंचे हैं, जिन्होंने ऐसा किया है अगर सच है तो उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? अगर सही समय पर गिरफ्तारी नहीं होगी तो अब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर पहुंचकर उसका घेराव भी करेंगे.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में सीवर लाइन में मिले मिट्टी से भरे बोरे, मेयर का दावा- काशी को बदनाम करने की साजिश, निगम कराएगा FIR

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