"यहीं रुको वरना, जूतों से सेवा होगी", सड़क धंसने पर भड़के BJP विधायक ने अधिकारियों को जमकर सुनाई खरी-खोटी
लखीमपुर खीरी में 84 करोड़ की लागत से बने रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज की सड़क धंस गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 5:27 PM IST
लखीमपुर खीरी: जनपद में सड़क धंसने पर भाजपा विधायक अमन गिरि ने जमकर नाराजगी जताई है. सोमवार को मौके पर पहुंचे विधायक ने ठेकेदार और अधिकारियों से यह तक कह दिया कि यहां रुको वरना, जूतों से सेवा होगी. बताते चलें कि यह मामला हाईवे-730 पर बने रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज का है, जो 84 करोड़ की लागत से बना है. अभी बीते जुलाई माह में ही आवागमन के लिए चालू हुआ था. इसी बीच बीते शनिवार को सड़क धंस गई और वहां करीब 10 मीटर गहरा गड्ढा हो गया. उसके बाद एक राहगीर ने टी-शर्ट टांग कर लोगों की जान बचाई थी.
ओवरब्रिज पर सड़क धंसने का मामला सामने आने के बाद भाजपा विधायक अमन गिरि सोमवार शाम 5 बजे निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान मौके पर मौजूद अफसरों पर वह भड़क उठे. विधायक ने कहा कि जब से काम शुरू हुआ, तब से आज शक्ल दिखाई दी है. बार-बार साइट पर आने के लिए कहा गया, लेकिन अधिकारी दिखाई नहीं दिए. अब सड़क सही होने तक सब यहीं रुकेंगे. अगर नहीं रुके तो इनकी जूतों से सेवा होगी.
विधायक ने कहा कि ऐसी घटनाओं से बदनामी सरकार की होती है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए. विधायक ने NH के अधिकारियों को कहा कि सड़क ठीक होने तक वह मौके पर बने रहें. एनएच के अधिकारी यहां रुककर सही कार्य करवाएं, या फिर अधिकारी खुद गड्ढे में बैठें.
विधायक अमन गिरि ने निर्माण एजेंसी विजय कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे.
गोला एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि एनएच के जेई को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं. आवश्यक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को भी पत्र भेजा गया है. एनएचआई की ओर से मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई है. अब तकनीकी जांच में यह पता लगाया जाएगा कि सड़क के नीचे का भराव बारिश के कारण प्रभावित हुआ, जल निकासी में कोई समस्या थी या निर्माण से संबंधित कोई तकनीकी कमी सामने आती है.
बता दें कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में लगातार तीन दिन हुई बारिश के बाद शनिवार रात ओवरब्रिज की सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे सड़क पर करीब 10 मीटर गहरा गड्ढा बन गया. अंधेरे में वाहन चालकों को गड्ढा दिखाई दे, इसके लिए एक राहगीर ने डंडे पर लाल टी-शर्ट बांधकर मौके पर लगा दी. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया. बाद में गड्ढे को कंक्रीट और गिट्टी से भरवाकर यातायात चालू कराया गया.
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