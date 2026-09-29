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"यहीं रुको वरना, जूतों से सेवा होगी", सड़क धंसने पर भड़के BJP विधायक ने अधिकारियों को जमकर सुनाई खरी-खोटी

सड़क धंसने पर भड़के BJP विधायक ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जनपद में सड़क धंसने पर भाजपा विधायक अमन गिरि ने जमकर नाराजगी जताई है. सोमवार को मौके पर पहुंचे विधायक ने ठेकेदार और अधिकारियों से यह तक कह दिया कि यहां रुको वरना, जूतों से सेवा होगी. बताते चलें कि यह मामला हाईवे-730 पर बने रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज का है, जो 84 करोड़ की लागत से बना है. अभी बीते जुलाई माह में ही आवागमन के लिए चालू हुआ था. इसी बीच बीते शनिवार को सड़क धंस गई और वहां करीब 10 मीटर गहरा गड्ढा हो गया. उसके बाद एक राहगीर ने टी-शर्ट टांग कर लोगों की जान बचाई थी.