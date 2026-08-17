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लोहरदगा में नाबालिग लड़की से हैवानियत, आरोपी फरार

लोहरदगा: जिला के कुड़ू थाना क्षेत्र में जंगल से लकड़ी लाने गई एक नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. नाबालिग की मां के बयान पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार हैं.

जंगल से लौटने के दौरान हुई घटना

थाना में दिए आवेदन के अनुसार, पीड़िता कुड़ू थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वह जंगल से लकड़ी लेकर घर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में दो युवक उसे जबरन जंगल के अंदर करीब आधा किलोमीटर दूर ले जाकर दुष्कर्म किया. आरोपियों ने नाबालिग को धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे.

इस घटना के बाद किसी तरह नाबालिग घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई. इसके बाद नाबालिग अपनी मां के साथ कुडू थाना पहुंची और लिखित शिकायत दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल जांच भी कराया है. इस घटना से नाबालिग और उसका परिवार भय में है. हालांकि पीड़ित परिवार ने कानून पर विश्वास जताया है. साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है.