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लोहरदगा के कैरो में नाबालिग से हैवानियत, घर में अकेले पाकर किया दुष्कर्म

लोहरदगा: जिला के कैरो थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों की लिखित शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, थाना प्रभारी ने मामले की पुष्टि की है.

जिला के कैरो थाना क्षेत्र के उतका गांव निवासी हसीब अंसारी के पुत्र मंजूर अंसारी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. पीड़िता के परिजनों द्वारा थाना में आवेदन देकर प्राथमिक की दर्ज कराई गयी है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है. आरोपित ने नाबालिग को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपित ने नाबालिग को किसी को इसकी जानकारी नहीं देने की धमकी दी. साथ ही ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

इस घटना के बाद जब नाबालिग के परिजन घर पहुंचे तो उन्होंने उसे रोते हुए देखा. रोने का कारण पूछने पर नाबालिग ने पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने कैरो थाना पहुंचकर पुलिस को लिखित आवेदन दिया और प्राथमिकी दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद कैरो थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर नामजद आरोपित मंजूर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया.