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गिरिडीह में महिला ने दर्ज करायी सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी, फूफेरा भाई गिरफ्तार

गिरिडीहः देवघर में अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही एक महिला को उसके फूफेरे भाई ने न सिर्फ बरगला कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया बल्कि गिरिडीह जिला में लाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. यह घटना धनवार थाना इलाके में घटी है.

इस मामले में आरोपी फूफेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया गया, जबकि दो अन्य लोगों को हिरासत में लेते हुए जांच की जा रही है. घटना 1 अक्टूबर की बतायी जा रही है. इसे लेकर पीड़िता के बयान पर धनवार थाना में 7 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है.

दर्ज प्राथमिकी में जो बयान महिला ने दी है और जो आरोप लगायी है वह न सिर्फ रिश्ते को शर्मिंदा करने वाला है बल्कि समाज को भी शर्मसार करने वाला है. महिला ने कहा है कि उसका मायाका गिरिडीह में है जबकि ससुराल देवघर जिला में है. 1 अक्टूबर को वह अपनी चार साल की बेटी को छोड़ने स्कूल गई थी. रास्ते में उसका फूफेरा भाई मिला और अपनी गाड़ी में बैठा लिया. फिर उसे गिरिडीह लाया गया. फूफेरा भाई उसे अपनी दुकान में ले गया. यहां पर बने कमरे में रखा और उसके साथ जबरदस्ती की.

महिला ने पुलिस के समक्ष दिए बयान में कहा है कि इस दौरान फूफेरे भाई ने उससे कहा कि अभी कुछ और लड़कों के साथ संबंध बनाना है. इनकार करने पर मारपीट की गई. फिर तीन-चार लड़के आए जिसने रसगुल्ला दिया. रसगुल्ला खाते ही मैं बेहोश हो गई दूसरे दिन शाम चार बजे उसे होश आया. जिसके बाद से वह काफी डरी थी. पूरी घटना घरवालों को बताने के बाद 7 अक्टूबर को मैंने पुलिस के समक्ष जाने का फैसला लिया.

ताबड़तोड़ छापेमारी

इधर बुधवार (7 अक्टूबर) को महिला थाना प्रभारी के समक्ष फर्द बयान देने के बाद न सिर्फ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, बल्कि गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार ने मामले की जांच और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम भी बनाई. टीम में खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार, सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, महिला थाना प्रभारी दीपमाला कुमारी, बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार, हीरोडीह प्रभारी महेश चंद्र, धनवार थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह समेत कई अधिकारियों को शामिल करते हुए छापेमारी की गई.