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रांची में फायरिंग के बाद जेसीबी में आग लगाने का दावा, कुख्यात राहुल दुबे गैंग ने ली जिम्मेदारी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

रांची: बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर गांव में फायरिंग और आगजनी की घटना सामने आई है. यहां बालू लोडिंग के काम में लगे एक लोडर (जेसीबी) में आग लगा दी गई. घटना के दौरान 8 से 10 राउंड गोली चलने की बात भी सामने आई है. इस वारदात की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर ली है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक फायरिंग और गैंग की ओर से जिम्मेदारी लेने संबंधी दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

खलारी डीएसपी रामनारायण चौधरी ने बताया कि फायरिंग की अभी पुस्टि नहीं हुई है. हालांकि लोडर में आग लगाई गई थी, जिसे समय रहते बुझा लिया गया है.