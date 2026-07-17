आगरा में डीएसएस की पिटाई का मामला: आरपीएफ सीनियर कमांडेट का तबादला, आरोपी आरपीएफ जवान भी अटैच
डीएसएस और उनके साथियों ने जिस आरपीएफ सिपाही के साथ मारपीट की थी, उसने सदर थाने में डीएसएस समेत 8 के खिलाफ तहरीर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 2:13 PM IST
आगरा : आगरा कैंट स्टेशन पर डिप्टी एसएस के साथ मारपीट और प्लेटफार्म पर घसीटने के मामले में गुरुवार देर शाम नया मोड़ आ गया. रेल प्रशासन ने पहले डीएसएस के साथ मारपीट और घसीटने के आरोपी निलंबित चारों आरोपियों को आगरा रेल मंडल से बाहर अटैच कर दिया.
इसमें एक एएसआई और एक सिपाही को झांसी मंडल तो दूसरे एएसआई और सिपाही को प्रयागराज मंडल में अटैच किया है. इसके साथ ही गुरुवार देर शाम तक आरपीएफ के सीनियर कमांडेट राज मोहन पिचाई भी बयान देने नहीं पहुंचे. देर रात उनके तबादला होने की खबर से आरपीएफ में खलबली मच गई है. सीनियर कमांडेट राज मोहन पिचाई का तबादला नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में किया गया है.
इसके साथ ही डीआरएम कार्यालय के बाहर डीएसएस और उनके साथियों ने जिस आरपीएफ सिपाही के साथ मारपीट, अभद्रता और कपड़े फाड़े थे. उस आरपीएफ जवान ने सदर थाना में डीएसएस समेत 8 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है. जिससे रेलवे में खलबली मच गई है. आरपीएफ डीआईजी ने आगरा में डेरा डाल दिया है.
बता दें कि बीते रविवार यानी 13 जुलाई को अमृतसर से विशाखापत्तनम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर रुकने पर एक महिला यात्री पेठा खरीदने उतरीं. प्लेटफार्म की दुकान पर खरीदारी में देरी हुई मगर ट्रेन चलने लगी.
इस पर महिला यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी. यह देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्टेशन उपाधीक्षक नरेंद्र सिंह चाहर ने गार्ड को सूचना दी. जिस पर ट्रेन रुकी. जबकि, तभी चेन पुलिंग भी की गई.
आरपीएफ कर्मियों ने चेन पुलिंग को लेकर महिला यात्री और उसके साथी को ट्रेन से उतारा और रसीद काट दी. इसी दौरान डीएसएस नरेंद्र चाहर की आरपीएफ कर्मचारियों में विवाद और तकरार हुई. गाली और गलौज हुई.
आरपीएफ जवानों ने डीएसएस नरेंद्र चाहर की जमकर पिटाई की और लपकों की मदद से डीएसएस नरेंद्र सिंह चाहर को घसीट कर आरपीएफ पोस्ट ले गए. जिससे मामला गरमा गया.
इस विवाद में रेलवे ने दो एएसआई समेत चार आरपीएफ कर्मियों को निलंबित कर दिया. डीएसएस की तहरीर पर जीआरपी आगरा कैंंट ने चारों आरपीएफ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा लिखा है. जिसमें तीन लपके जेल चले गए.
इस मामले में डीएसएस और उनके पजिरन के साथ ही रेलवे कर्मचारियों में आक्रोश है. चारों आरोपी आईपीएफ कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने की मांग की जा रही है.
सीनियर कमांडेंट का तबादला
डीएसएस मामले में डीआरएम की गठित कमेटी जांच कर रही है. जांच पूरी होने से पहले ही आगरा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी (सीनियर कमांडेंट आरपीएफ) राज मोहन पिचाई का गुरुवार देर शाम तबादला हो गया.
सीनियर कमांडेंट राज मोहन पिचाई का आगरा रेल मंडल से नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में डिप्टी चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर (कंस्ट्रक्शन) पर तबादला किया गया है.
आरपीएफ और रेलवे सूत्रों की मानें तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में नियुक्ति एक सजा है. उनका तबादला आरपीएफ कर्मियों व डिप्टी एसएस के बीच विवाद को सही ढंग से निपटाने पर किए जाने की चर्चा आरपीएफ और रेलवे में हो रही है.
प्रेसवार्ता से खफा था रेलवे
बता दें कि सीनियर कमांडेंट राज मोहन पिचाई ने बुधवार को आगरा कैंट स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा थी. जिसकी जानकारी आगरा रेल मंडल के शीर्ष अधिकारियों को नहीं थी. आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क प्रकोष्ठ को भी पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिली.
इसके साथ ही सीनियर कमांडेट राज मोहन पिचाई जांच कमेटी की सुनवाई में शामिल नहीं तो चर्चा होने लगी. जिसकी वजह से जांच कमेटी की गुरुवार की सुनवाई टल गई. प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रेलवे प्रबंधन खफा था. इसलिए, गुरुवार को सीनियर कमांडेंट राज मोहन पिचाई को प्रयागराज मुख्यालय तलब किया गया था. जहां पर उन्होंने अपना पक्ष रखा. गुरुवार देर रात उनका तबादला किया गया है.
इसके साथ ही रेलवे और RPF के बीच ठनी रार को लेकर आरपीएफ डीआईजी आशीष कुमार गुरुवार देर शाम आगरा आए. जो अमरनाथ ड्यूटी पर थे. शुक्रवार को आरपीएफ डीआईजी आशीष कुमार डीग जायेंगे. इसके साथ ही आगरा में तीन दिन तक रहेंगे.
सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर होगी साफ
आरपीएफ का दावा है कि गुरुवार को आरपीएफ के चारों निलंबित कर्मियों को भी जांच कमेटी के सामने पेश होना था. मामले में आरोपी एएसआई मेघराज मीणा, एएसआई बालकिशन, कांस्टेबल जितेंद्र व कांस्टेबल बदन सिंह आए.
जांच में आरपीएफ की तरफ से घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए जाने की तैयारी थी. जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती. मगर, सुनवाई टल गई. इसके साथ ही उत्तर मध्य रेलवे ने निलंबित चारों आरोपी आरपीएफ कर्मियों को प्रयागराज व झांसी मंडल में अटैच किया गया है.
आरोपी आरपीएफ कर्मचारी अटैच, जल्द भेजी जाएगी जांच रिपोर्ट
आगरा रेल मंडल के पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि आगरा कैंट स्टेशन पर डीएसएस नरेंद्र चाहर के साथ रविवार को घटना जो घटना हुई थी. जिसमें आरोपी आरपीएफ के एएसआई मेघराज मीणा व बालकिशन मीणा और कांस्टेबल जितेंद्र व बदन सिंह को निलंबित किया गया था.
अब निलंबन के बाद से चारों आरोपी आरपीएफ जवान आगरा रेल मंडल में ही मौजूद थे. रेलवे ने गुरुवार देर शाम एक आदेश जारी करके चारों आरोपियों को आगरा रेल मंडल से बाहर अटैच किया है.
आरोपी एएसआई मेघराज मीणा को ललितपुर, कांस्टेबल बदन सिंह को चित्रकूट कर्वी (झांसी मंडल) अटैच किया है. इसके साथ ही एएसआई बाल किशन मीणा को फतेहपुर कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को मानिकपुर (प्रयागराज मंडल) अटैच किया है. अब सुनवाई के दौरान ही आगरा मंडल ये चारों आरोपी आरपीएफ जवान आ सकेंगे. इस मामले में जल्द ही जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी.
डिप्टी एसएस समेत 8 के खिलाफ तहरीर, जांच
बता दें कि डीएसएस की पिटाई मामले में सोमवार यानी 14 जुलाई को डीआरएम कार्यालय पर रेल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था. जिसमें चक्का जाम और नारेबजी की थी. प्रदर्शन के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिसमें डीएसएस नरेंद्र सिंह चाहर और उनके साथ सात और आठ लोग एक आरपीएफ जवान को घेरे हुए हैं.
इस मामले में गुरुवार को आरपीएफ कर्मी हरेश प्रताप सिंह ने थाना सदर में तहरीर दी. जिसमें डिप्टी एसएस नरेंद्र सिंह चाहर समेत 7-8 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
आरोप है कि डीएसएस नरेंद्र सिंह चाहर और उनके साथियों ने डयूटी के दौरान अभद्रता की. कपड़े फाड़ दिए गए, मोबाइल और आईडी कार्ड भी छीना लिया. सार्वजनिक रूप से अपमानित किया. उस समयय मेरी डयूटी डीआरएम कार्यालय के बाहर जमा भीड की वीडियोग्राफी करने के लिए सादा कपड़ों में लगाई गई थी.
इस बारे में डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि तहरीर के आधार पर सदर थाना पुलिस जांच कर रही है. जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी. इस बारे में डीआरएम कार्यालय के बाहर के सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे और वायरल वीडियो की भी जांच कराई जाएगी.
यह वीडियो हो रहा वायरल
बता दें कि आरपीएफ कर्मी हरेश प्रताप सिंह के साथ अभद्रता और कपडे फाडने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें डीआरएम कार्यालय एक व्यक्ति नजर आ रहा है. जिसे रेलवे कर्मी घेरे हैं. गाली-गलाैज हो रही है. व्यक्ति गाली देने से मना कर रहा है. तभी डीएसएस नरेंद्र चाहर उसके कपड़े फाड़ते नजर आ रहे हैं. कपड़े फाडने के बाद अपना पहचान पत्र और मोबाइल की मांग कर रहे हैं.