BHU में जाति पूछकर मारपीट का मामला; सार्वजनिक रूप से ऊट-पटांग बोलते हुए छात्र को मारा थप्पड़
पुलिस के मुताबिक दोनों छात्र पहले से एक दूसरे से परिचित थे. . छात्र ने उसको लेकर के थाने में शिकायत दर्ज की जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 5:16 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र से जाति पूछकर मारपीट करने का मामला सामने आया है. पीड़ित छात्र ने लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया है. छात्र का आरोप है, समाजवादी छात्र सभा की इकाई का अध्यक्ष हिमांशु यादव ने जाति पूछने के बाद उसके साथ मारपीट की. छात्र ने उसको लेकर के थाने में शिकायत दर्ज की जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है.
बता दे, पीड़ित छात्र प्रशांत मिश्रा एम ए द्वितीय वर्ष में है, जिसने लंका थाने में दी हुई तहरीर में बताया कि बुधवार को लगभग 11:45 पर जब वह कक्षा के लिए विभाग गया था तो इस दौरान छात्र सभा के अध्यक्ष हिमांशु यादव ने उससे उसका नाम जाति और कोर्स के बारे में पूछा. इसके बाद सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए छात्र को थप्पड़ मार दिया. यही नहीं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी है. पीड़ित छात्र का कहना है कि यह सभी घटना विभाग में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, इस घटना के बाद हमने थाने में तहरीर दी है.
एसीपी गौरव कुमार ने बताया, छात्र के तहरीर के आधार पर तुरंत केस दर्ज कर लिया गया है. प्रथम दृष्टया में जो तथ्य सामने आए हैं, उसके अनुसार यह दोनों छात्र एक दूसरे से अपरिचित थे. कुछ सवाल पूछने को लेकर के विवाद शुरू हुआ. आरोपी छात्र हिमांशु यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस हर बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है.
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