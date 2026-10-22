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वाराणसी : मदनपुरा में भीषण आग का तांडव; चपेट में आए दुकान, मकान और मंदिर, इलाके में हड़कंप

भीषण आग ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : भेलूपुर थाना अंतर्गत मदनपुरा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक पेंट, हार्डवेयर और झाड़ू की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते क्षेत्र में धुआं फैल गया और आग की लपटों को देख चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई.

वाराणसी : मदनपुरा में भीषण आग का तांडव (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, मदनपुरा स्थित आरएस हार्डवेयर की दुकान में यह हादसा हुआ. पेंट और अन्य केमिकल होने के कारण आग ने तुरंत विकराल रूप धारण कर लिया. स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत और 10 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया.