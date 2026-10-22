वाराणसी : मदनपुरा में भीषण आग का तांडव; चपेट में आए दुकान, मकान और मंदिर, इलाके में हड़कंप
करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत और 10 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:46 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 9:00 PM IST
वाराणसी : भेलूपुर थाना अंतर्गत मदनपुरा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक पेंट, हार्डवेयर और झाड़ू की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते क्षेत्र में धुआं फैल गया और आग की लपटों को देख चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई.
जानकारी के मुताबिक, मदनपुरा स्थित आरएस हार्डवेयर की दुकान में यह हादसा हुआ. पेंट और अन्य केमिकल होने के कारण आग ने तुरंत विकराल रूप धारण कर लिया. स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत और 10 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया.
बताया गया कि इस घटना के दौरान आग ने दो दुकान, दो मकान और एक मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया. एक सोने के व्यापारी की भी दुकान और मकान का कुछ हिस्सा भी जल गया है. हालांकि कितने का नुकसान हुआ है, अभी इसका पता नहीं चल पाया है.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे सीसीआर के माध्यम से आग लगने की सूचना मिली थी. उसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर कर्मियों ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए अतिरिक्त यूनिटों की मांग की गई.
करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 10 अग्निशमन वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया. इस दौरान वहां से लोगों को बाहर निकाला गया. वहीं, आग और घने धुएं के बीच फंसे एक व्यक्ति को फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला है. फिलहाल आग कैसे लगी, इसको लेकर जांच जारी है.
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