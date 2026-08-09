प्रतापगढ़ में मकान ढहने से 6 लोगों की मौत का मामला; महुली पहुंचे अध्यक्ष अजय राय, पीड़ित परिजनों से मुलाकात

प्रतापगढ़ में मकान ढहने से 6 लोगों की मौत का मामला; महुली पहुंचे अध्यक्ष अजय राय, पीड़ित परिजनों से मुलाकात
अपना दल (कमेरावादी) की विधायक पल्लवी पटेल ने भी महुली पहुंचकर परिजनों को बंधाया ढांढस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 1:58 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 2:19 PM IST
प्रतापगढ़: शहर के महुली मोहल्ले में जर्जर मकान ढहने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत की घटना के बाद राजनीतिक नेताओं का पीड़ित परिवार से मिलने का सिलसिला जारी है. रविवार सुबह करीब सुबह यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महुली पहुंचे. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले प्रमोद श्रीवास्तव समेत छह मृतकों के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की. इस क्रम में विधायक पल्लवी पटेल ने भी पीड़ितों से मुलाकात की. जबकि भाजपा से पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता भी पहुंचे.
अजय राय ने हादसे वाली जगह का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उनके दुख-दर्द को सुना. परिवार के सदस्यों ने हादसे से पहले मकान की जर्जर हालत और घटना के बाद सामने आई परेशानियों के बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी दी. अजय राय ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हादसे को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने जर्जर मकान को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया. कहा कि यदि समय रहते जर्जर भवनों को चिह्नित कर प्रभावी कार्रवाई की जाती तो संभव है कि घटना को रोका जा सकता था.
कहा कि हादसे के बाद केवल मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी तय होना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई और जिम्मेदार कौन है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की.
अजय राय ने सरकार से मांग की कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों को जल्द से जल्द उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए. कहा कि पीड़ित परिवार ने एक साथ अपने कई सदस्यों को खोया है, ऐसे में सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए.
यह भी मांग की कि परिवार के पुनर्वास और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक कांग्रेस उनकी आवाज उठाती रहेगी.
जर्जर भवनों को लेकर अभियान चलाने की मांग
महुली हादसे के बाद शहर में मौजूद जर्जर और खतरनाक भवनों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन से मांग की कि जिलेभर में जर्जर मकानों और भवनों का सर्वे कराया जाए. ऐसे भवनों को चिह्नित कर समय रहते उन्हें खाली कराने अथवा आवश्यक कार्रवाई करने की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल हादसे के बाद मौके पर पहुंचने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि संभावित खतरनाक भवनों की पहले से पहचान कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को न्याय दिलाने और परिवार को उचित सहायता दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा.
नगर के महुली मोहल्ले में जर्जर मकान की छत ढहने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत के मामले में अपना दल (कमेरावादी) की विधायक पल्लवी पटेल रविवार को प्रतापगढ़ पहुंचीं. उन्होंने हादसे में परिवार के इकलौते बचे अमन श्रीवास्तव के घर पहुंचकर उससे मुलाकात की और घटना पर गहरा दुख जताते हुए उसे ढांढस बंधाया. विधायक पल्लवी पटेल ने अमन श्रीवास्तव से हादसे की पूरी जानकारी ली और परिवार के छह सदस्यों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की.
कहा कि यह बेहद हृदयविदारक घटना है. एक ही परिवार के छह लोगों को खोने का दर्द बेहद असहनीय है और इस दुख से उबर पाना आसान नहीं है. इस कठिन समय में वह पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हैं. पल्लवी पटेल ने अमन को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिया. कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता और अन्य जरूरी मदद उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा.
भाजपा पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने पीड़ित परिवार को बंधाया ढांढस
इस क्रम में भाजपा से पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता रविवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचे. उन्होंने अमन श्रीवास्तव से मुलाकात कर घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की और उसे ढांढस बंधाया. पूर्व सांसद ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और हृदयविदारक है. एक ही परिवार के छह लोगों को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. कहा कि इस अपूरणीय क्षति की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार को इस कठिन समय में हरसंभव सहयोग दिलाने का प्रयास किया जाएगा. अमन श्रीवास्तव और उसके परिवार को भरोसा दिलाया कि वह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पीड़ित परिवार के लिए अधिक से अधिक आर्थिक एवं अन्य सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे.
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