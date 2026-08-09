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प्रतापगढ़ में मकान ढहने से 6 लोगों की मौत का मामला; महुली पहुंचे अध्यक्ष अजय राय, पीड़ित परिजनों से मुलाकात

महुली में पीड़ित परिजनों ने अजय राय ने मुलाकात की. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रतापगढ़: शहर के महुली मोहल्ले में जर्जर मकान ढहने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत की घटना के बाद राजनीतिक नेताओं का पीड़ित परिवार से मिलने का सिलसिला जारी है. रविवार सुबह करीब सुबह यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महुली पहुंचे. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले प्रमोद श्रीवास्तव समेत छह मृतकों के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की. इस क्रम में विधायक पल्लवी पटेल ने भी पीड़ितों से मुलाकात की. जबकि भाजपा से पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता भी पहुंचे. महुली में पीड़ित परिजनों ने अजय राय ने मुलाकात की. (Video Credit; ETV Bharat) अजय राय ने हादसे वाली जगह का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उनके दुख-दर्द को सुना. परिवार के सदस्यों ने हादसे से पहले मकान की जर्जर हालत और घटना के बाद सामने आई परेशानियों के बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी दी. अजय राय ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हादसे को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने जर्जर मकान को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया. कहा कि यदि समय रहते जर्जर भवनों को चिह्नित कर प्रभावी कार्रवाई की जाती तो संभव है कि घटना को रोका जा सकता था. कहा कि हादसे के बाद केवल मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी तय होना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई और जिम्मेदार कौन है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की. अजय राय ने सरकार से मांग की कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों को जल्द से जल्द उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए. कहा कि पीड़ित परिवार ने एक साथ अपने कई सदस्यों को खोया है, ऐसे में सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए. यह भी मांग की कि परिवार के पुनर्वास और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक कांग्रेस उनकी आवाज उठाती रहेगी.