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बड़ा हादसा : गंभीर नदी बनी काल, नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत, एक साथी बचा

घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भीड़ ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के गहनोली मोड़ थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर गंभीर नदी में नहाने गए तीन युवकों में से दो की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आया. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, ग्रामीणों और गोताखोरों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव नदी से बाहर निकाले. घटना के बाद मृतकों के गांव में शोक की लहर फैल गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. रूपवास क्षेत्र के ओडेल गद्दी गांव निवासी तीन युवक बुधवार दोपहर करीब दो बजे खानवा पुल के नीचे गंभीर नदी में नहाने पहुंचे थे. नहाने के दौरान अचानक एक युवक की सांस फूलने लगी, जिससे वह समय रहते नदी से बाहर निकल आया. इसी दौरान उसके दोनों साथी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. युवक ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उसने तत्काल परिजनों और स्थानीय लोगों को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही गहनोली मोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश अभियान चलाया गया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव नदी से बाहर निकाले गए. पढ़ें : नैनवां में दर्दनाक हादसा: फार्म पॉन्ड में डूबने से दो सगे चचेरे भाइयों की मौत, खुशियां मातम में बदलीं