बड़ा हादसा : गंभीर नदी बनी काल, नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत, एक साथी बचा
राजस्थान के भरतपुर में बड़ा हादसा. गंभीर नदी में नहाने गए तीन युवकों में से दो की डूबने से मौत हो गई. जानिए पूरा मामला...
Published : August 5, 2026 at 6:48 PM IST
भरतपुर: जिले के गहनोली मोड़ थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर गंभीर नदी में नहाने गए तीन युवकों में से दो की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आया. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, ग्रामीणों और गोताखोरों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव नदी से बाहर निकाले. घटना के बाद मृतकों के गांव में शोक की लहर फैल गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
रूपवास क्षेत्र के ओडेल गद्दी गांव निवासी तीन युवक बुधवार दोपहर करीब दो बजे खानवा पुल के नीचे गंभीर नदी में नहाने पहुंचे थे. नहाने के दौरान अचानक एक युवक की सांस फूलने लगी, जिससे वह समय रहते नदी से बाहर निकल आया. इसी दौरान उसके दोनों साथी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. युवक ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उसने तत्काल परिजनों और स्थानीय लोगों को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही गहनोली मोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश अभियान चलाया गया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव नदी से बाहर निकाले गए.
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हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान साहिल (20) पुत्र यूनिस तथा मोहम्मद अली (22) पुत्र युसिफ, निवासी ओडेल गद्दी (रूपवास) के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों शवों को रूपवास अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए.
गंभीर नदी में पिछले काफी समय से पानी भरा हुआ है. हाल के दिनों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है. नदी में कई स्थानों पर गहरे गड्ढे होने से नहाने के दौरान हादसे का खतरा भी बढ़ गया है. आशंका जताई जा रही है कि दोनों युवक ऐसे ही एक गहरे हिस्से में चले जाने से बाहर नहीं निकल सके.
गहनोली मोड़ थाना प्रभारी कृष्णवीर चौधरी ने बताया कि तीनों युवक गंभीर नदी में नहा रहे थे. इसी दौरान दो युवक गहरे पानी में डूब गए, जबकि एक युवक सुरक्षित बाहर निकल आया. सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की सहायता से दोनों शव बरामद किए. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि लगातार बारिश के दौरान नदी, तालाब और पोखरों में नहाने या अनावश्यक रूप से जाने से बचें, क्योंकि बढ़े हुए जलस्तर और गहरे गड्ढों के कारण ऐसे हादसे हो सकते हैं.