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लगातार बारिश से रायपुर के कुछ इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति, देर रात से बिजली बंद, पानी आपूर्ति भी प्रभावित

राजधानी रायपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई है.

BLACKOUT RAIPUR
रायपुर ब्लैकआउट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2026 at 12:45 PM IST

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रायपुर: बारिश की वजह से राजधानी के कुछ इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति निर्मित हो गई है. राजधानी के लालपुर, कमल विहार राजेंद्र नगर जैसे क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति देर रात से बंद हो गई है. विद्युत आपूर्ति के बंद होने से पानी सप्लाई भी प्रभावित हो रही है. कुछ जगहों पर जम्फर में खराबी आने के साथ ही कुछ जगहों पर विद्युत तार पर पेड़ गिर गए थे. जिसकी वजह से भी विद्युत आपूर्ति प्रभावित है.

रायपुर में लगातार बारिश के बाद बिजली पानी बंद

राजधानी के कमल विहार सेक्टर 1 2, 6, 4, 5, 9, 8 B,14A,15 A के साथ ही लालपुर में भी गुरुवार की रात 11:30 बजे से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई है. जिसके कारण लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. विद्युत आपूर्ति नहीं होने की वजह से लोगों को पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है. राजधानी के राजेंद्र नगर इलाके में भी आज सुबह से ही विद्युत आपूर्ति बंद पड़ी हुई है. विद्युत सप्लाई बंद होने की वजह से लोगों के कामकाज भी प्रभावित हो गए हैं.

तेज हवाओं से बिजली तारों पर पेड़ गिरे

वही इस पूरे मामले पर RDA के EE सुरेश कुंजाम ने बताया "कल रात से हो रही बारिश और तेज हवाओं की वजह से बिजली के तारों में कुछ जगहों पर पेड़ गिर गए थे. जिसकी वजह से सप्लाई बाधित हुई है. बिजली के जम्फर कटने की वजह से भी विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है. इस पर विभाग के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और जल्द ही विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी."

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