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लगातार बारिश से रांची के कई इलाकों में जलजमाव, यातायात प्रभावित

रांची में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलजमाव हो गया है.

Incessant rain causes waterlogging in many areas in Ranchi
शहर में जलजमाव की स्थिति (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 11:48 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची में शनिवार को हो रही लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. इससे शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है.

शहर के पंचवटी प्लाजा, अपर बाजार, सेवा सदन रोड, किशोरगंज, बांग्ला स्कूल, डेली मार्केट समेत कई क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा, गाड़ियां सड़क पर आधी डूबी नजर आई. वहीं मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.

Incessant rain causes waterlogging in many areas in Ranchi
सड़क पर जलजमाव के कारण कार आधी डूबी (ETV Bharat)

मौसम केंद्र रांची के अनुसार मानसून पूरी तरह सक्रिय है. 20 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है. रांची सहित पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और खूंटी में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है.

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बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी (ETV Bharat)

बारिश के कारण सबसे अधिक परेशानी हॉट बाजार और निचले इलाकों में देखने को मिली. डेली मार्केट और अपर बाजार क्षेत्र में दुकानों के सामने पानी जमा हो गया, जिससे व्यापार भी प्रभावित हुआ. कई स्थानों पर नालियां उफान मारती नजर आईं और सड़कें जलमग्न हो गईं.

Incessant rain causes waterlogging in many areas in Ranchi
सड़क पर जलजमाव (ETV Bharat)

डेली मार्केट के दुकानदार इरफान ने कहा कि सुबह से लगातार बारिश हो रही है. नालियां भी उफान मार रही हैं, जिससे सड़क पर पानी भर गया है. ग्राहकों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है और कारोबार भी प्रभावित हो रहा है.

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सड़क पर भरा बारिश का पानी (ETV Bharat)

इधर, रांची नगर निगम ने जलजमाव वाले इलाकों पर लगातार निगरानी शुरू कर दी है. निगम की क्विक रिस्पॉन्स टीम (Quick Response Team) को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है. जिससे पानी की निकासी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जा सके. नगर निगम के कंट्रोल रूम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.

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बारिश के कारण सड़क पर जलजमाव (ETV Bharat)

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि लगातार बारिश को देखते हुए नगर निगम की क्विक रिस्पॉन्स टीम सक्रिय है. शहर के कई स्थानों पर जलजमाव की सूचना मिली है, जहां टीम तत्काल पहुंचकर पानी निकासी का कार्य कर रही है. मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. नागरिक सतर्क रहें और कहीं अधिक जलजमाव की स्थिति होने पर नगर निगम को तुरंत सूचित करें। अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क करें.

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सड़क पर जलजमाव से यातायात प्रभावित (ETV Bharat)

नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, जलभराव वाले रास्तों से बचें और किसी भी आपात स्थिति में निगम के कंट्रोल रूम या संबंधित अधिकारियों को सूचना दें. मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए अगले 48 घंटे तक प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह सतर्क है.

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