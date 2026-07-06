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रांची में लगातार बारिश, कई निचले इलाकों में जलजमाव

स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति उत्पन्न होती है. कई मोहल्लों में नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे गंदगी और दुर्गंध भी फैल रही है। लोगों ने नगर निगम से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है.

पंडरा, नामकुम, कांके डैम साइड, अपर बाजार समेत कई क्षेत्रों की सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई स्थानों पर सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

रांचीः राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. साथ ही जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है.

स्थानीय निवासी राखी सुमन ने बताया कि नालियों और बड़े नालों में लंबे समय से गंदगी जमा होने के कारण बारिश का पानी आसानी से नहीं निकल पा रहा है. इसकी वजह से थोड़ी देर की बारिश में भी सड़कों और आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है. उन्होंने कहा कि समय रहते नालियों की नियमित सफाई की जाती तो लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता.

रांची में लगातार बारिश (ETV Bharat)

इधर, रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज कुमार ने बताया कि रांची योजना के तहत शहर में मकान नहीं बने हैं, कई लोगों ने निचले इलाकों में मकान बना लिए हैं. इसी कारण तेज बारिश के दौरान पानी का बहाव रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंच जाता है. उन्होंने कहा कि अधिकांश स्थानों पर बारिश रुकने के बाद पानी स्वतः निकल जाता है.

लगातार बारिश से दुकानों में भरा पानी (ETV Bharat)

नीरज कुमार ने बताया कि जहां-जहां बड़े नालों और नालियों की सफाई पूरी नहीं हो सकी है, वहां विशेष अभियान चलाकर सफाई कराई जा रही है. नगर निगम की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर जल निकासी का कार्य कर रही हैं. जहां पानी जमा है, वहां पंप की सहायता से पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

लगातार बारिश जनजीवन प्रभावित (ETV Bharat)

उन्होंने लोगों से भी अपील की कि नालियों में कचरा नहीं फेंकें, ताकि जल निकासी व्यवस्था सुचारु बनी रहे और बारिश के दौरान जलजमाव की समस्या को कम किया जा सके.

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