आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सुस्ती पर एनएचएम सख्त, नहीं सुधरे, तो इंसेंटिव पर लगेगा ब्रेक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 12:00 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने की सुस्त रफ्तार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (यूपी) ने नाराजगी जताई है.
इस बाबत निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. निर्देश के तहत एक महीने के भीतर काम में सुधार नहीं करने वाले सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ आफिसर) के परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव (पीबीआई) में कटौती की जा सकती है.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने को लेकर स्थिति यह है कि प्रदेश में महज पांच फीसदी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ही लाभार्थियों की आभा आईडी बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (इएचआर) से लिंक करने का काम कर रहे हैं.
जिस पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.
उन्होंने कहा है कि आभा आईडी बनाने और इएचआर लिंकिंग के काम में तेजी लाई जाए. साथ ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (आरसीएच) को इस काम की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं.
20 दिन की रिपोर्ट में सामने आई सुस्ती
राज्य स्तर पर एक से 20 नवंबर 2026 तक की ई-संजीवनी रिपोर्ट की समीक्षा में यह स्थिति सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में केवल पांच फीसदी सीएचओ ही आईडी क्रिएशन और इएचआर लिंकिंग का काम कर रहे हैं. इससे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की योजना प्रभावित हो रही है.
काम न करने वालों को देना होगा स्पष्टीकरण
एनएचएम ने स्पष्ट किया है कि जिन सीएचओ ने टेली-कंसल्टेशन सेवाओं के तहत एक भी आईडी नहीं बनाई और लिंकिंग का काम नहीं किया है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. ऐसे मामलों में नियमानुसार विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.
डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से जुड़ेंगे मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी के माध्यम से मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखने और इएचआर से जोड़ने की व्यवस्था है. इससे मरीजों के पुराने स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होने के साथ ई-संजीवनी के माध्यम से टेली-कंसल्टेशन सेवाओं को भी बेहतर बनाया जा सकता है. इसके लिए राज्य स्तर पर सीएचओ को पहले ही वर्चुअल प्रशिक्षण दिया जा चुका है.