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आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सुस्ती पर एनएचएम सख्त, नहीं सुधरे, तो इंसेंटिव पर लगेगा ब्रेक

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सुस्ती पर एनएचएम सख्त. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने की सुस्त रफ्तार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (यूपी) ने नाराजगी जताई है.

इस बाबत निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. निर्देश के तहत एक महीने के भीतर काम में सुधार नहीं करने वाले सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ आफिसर) के परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव (पीबीआई) में कटौती की जा सकती है.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने को लेकर स्थिति यह है कि प्रदेश में महज पांच फीसदी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ही लाभार्थियों की आभा आईडी बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (इएचआर) से लिंक करने का काम कर रहे हैं. जिस पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि आभा आईडी बनाने और इएचआर लिंकिंग के काम में तेजी लाई जाए. साथ ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (आरसीएच) को इस काम की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं. 20 दिन की रिपोर्ट में सामने आई सुस्ती