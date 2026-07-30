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डूंगरपुर में मंदिरों के फूलों से बनेगी अगरबत्तियां : नगर परिषद ने शुरू की यूनिट, महिलाओं को मिलेगा रोजगार

अगरबत्ती निर्माण प्लांट का उद्घाटन करते अतिथि ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: शहर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देते हुए डूंगरपुर नगर परिषद ने शास्त्री कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में अगरबत्ती निर्माण यूनिट की शुरुआत की है. इस अभिनव पहल का उद्घाटन स्वच्छता के प्रदेश ब्रांड एम्बेसेडर केके गुप्ता ने किया. यह यूनिट मंदिरों में प्रतिदिन चढ़ने वाले फूलों का सदुपयोग कर उन्हें सुगंधित अगरबत्तियों में परिवर्तित करेगी. इससे जहां धार्मिक आस्था से जुड़े फूलों का सम्मानजनक पुन: उपयोग होगा, वहीं शहर को स्वच्छ रखने के साथ महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे. स्वच्छता के प्रदेश ब्रांड एम्बेसेडर के के गुप्ता ने बताया कि शहर के विभिन्न मंदिरों से प्रतिदिन एकत्र किए जाने वाले पुष्पों को पहले वैज्ञानिक तरीके से सुखाया जाएगा. इसके बाद उनसे सुगंधित पेस्ट तैयार कर आधुनिक मशीनों की सहायता से अगरबत्तियों का निर्माण किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा, जिससे स्थानीय महिलाओं को नियमित रोजगार और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा. डूंगरपुर में मंदिरों के फूलों से बनेगी अगरबत्तियां (ETV Bharat Dungarpur)