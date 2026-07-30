डूंगरपुर में मंदिरों के फूलों से बनेगी अगरबत्तियां : नगर परिषद ने शुरू की यूनिट, महिलाओं को मिलेगा रोजगार
यूनिट में स्थापित मशीन की क्षमता प्रति घंटे 1000 अगरबत्तियां तैयार करने की है, जिससे प्रतिदिन 50 हजार अगरबत्तियों का उत्पादन किया जा सकेगा.
Published : July 30, 2026 at 3:46 PM IST
डूंगरपुर: शहर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देते हुए डूंगरपुर नगर परिषद ने शास्त्री कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में अगरबत्ती निर्माण यूनिट की शुरुआत की है. इस अभिनव पहल का उद्घाटन स्वच्छता के प्रदेश ब्रांड एम्बेसेडर केके गुप्ता ने किया. यह यूनिट मंदिरों में प्रतिदिन चढ़ने वाले फूलों का सदुपयोग कर उन्हें सुगंधित अगरबत्तियों में परिवर्तित करेगी. इससे जहां धार्मिक आस्था से जुड़े फूलों का सम्मानजनक पुन: उपयोग होगा, वहीं शहर को स्वच्छ रखने के साथ महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे.
स्वच्छता के प्रदेश ब्रांड एम्बेसेडर के के गुप्ता ने बताया कि शहर के विभिन्न मंदिरों से प्रतिदिन एकत्र किए जाने वाले पुष्पों को पहले वैज्ञानिक तरीके से सुखाया जाएगा. इसके बाद उनसे सुगंधित पेस्ट तैयार कर आधुनिक मशीनों की सहायता से अगरबत्तियों का निर्माण किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा, जिससे स्थानीय महिलाओं को नियमित रोजगार और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा.
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उन्होंने बताया कि यूनिट में स्थापित मशीन की क्षमता प्रति घंटे लगभग 1000 अगरबत्तियां तैयार करने की है, जिससे प्रतिदिन 50 हजार से अधिक अगरबत्तियों का उत्पादन किया जा सकेगा. तैयार उत्पाद को स्थानीय बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और नगर परिषद की यह पहल आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
उन्होंने कहा कि मंदिरों में चढ़ने वाले फूल अक्सर कचरे के रूप में फेंक दिए जाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है. अब इन्हीं फूलों को उपयोगी उत्पाद में बदलकर न केवल कचरे का प्रभावी प्रबंधन किया जाएगा, बल्कि स्वच्छता अभियान को भी मजबूती मिलेगी. नगर परिषद की इस पहल को शहर में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है. स्थानीय लोगों ने भी इस नवाचार का स्वागत करते हुए इसे समाज और पर्यावरण के हित में एक सराहनीय कदम बताया.