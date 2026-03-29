हिमाचल कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को हाईकमान की मंजूरी, जानें किन नामों को मिली जगह
इस कमेटी में 25 सदस्य शामिल हैं. इसमें सीएम सुक्खू समेत डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी इन नामों में शामिल हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 7:54 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक रणनीति को धार देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्य की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को मंजूरी दे दी है. खास बात यह है कि कमेटी में क्षेत्रीय और संगठनात्मक संतुलन का ध्यान रखते हुए विभिन्न वर्गों और नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के अलावा कमेटी में प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ और अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है, जो संगठनात्मक अनुभव और राजनीतिक पकड़ के लिए जाने जाते हैं.
25 नेताओं की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित आनंद शर्मा, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, अनुराग शर्मा, कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप सिंह राठौर, कुलदीप कुमार, आशा कुमारी, चन्द्र कुमार चौधरी, कर्नल धनी राम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी, यादविंदर गोमा, राम लाल ठाकुर, नंद लाल, आरएस बाली, भवानी सिंह पठानिया, केहर सिंह खाची, सुरेंद्र शर्मा व महासचिव (संगठन) को शामिल किया गया है. वहीं, इस कमेटी में एआईसीसी प्रभारी व हिमाचल प्रदेश से जुड़े एआईसीसी सचिव, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होंगे. बता दें कि हिमाचल में अगली साल विधानसभा चुनाव होने हैं. प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है. ऐसे में सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने अभी से ही अपनी तैयारियां आरंभ कर दी है.
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कमेटी गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हिमाचल की पालिटिकल अफेयर्स कमेटी की घोषणा कर एक प्रैस रिलीज जारी की है.इसके अलावा कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने करीब डेढ़ साल बाद हिमाचल में कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है. टीम में इस बार नए चेहरों को स्थान दिया गया है. कार्यकारिणी में 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्षों की टीम बनाई गई है. सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. अभी सचिवों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शनिवार देर रात इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.
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