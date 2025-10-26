रणथंभौर में 80 फीसदी टाइगर एक ही वंश बेल के, समान जीनपुल के कारण जेनेटिक बीमारियों का खतरा !
बेंगलूरु की संस्थान ने रणथंभौर में समान जीनपुल से समस्या और जैनेटिक बीमारियों के संभावित खतरे को लेकर सर्वे किया.
Published : October 26, 2025 at 10:06 AM IST
सवाई माधोपुर: देश के सबसे बड़े रणथंभौर नेशनल पार्क में इनब्रीडिंग के चलते बाघ-बाघिन पर अदृश्य खतरा मंडरा रहा है. रणथंभौर में समान जीनपुल के कारण बाघों में जेनेटिक बीमारियां बढ़ने का भी अंदेशा है. वन्यजीव विशेषज्ञों ने कहा कि समान जीनपुल में जेनेटिक बीमारियों का खतरा असमान जीनपुल के बाघ-बाघिन से ज्यादा रहता है. रणथंभौर में 78 बाघ, बाघिन और शावक हैं, जो यहां सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है. रणथंभौर के बाघों ने सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ सरीखे अन्य टाइगर रिजर्व को भी आबाद करने में अहम भूमिका निभाई है.
वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल ने बताया कि इनब्रीडिंग के कारण समान जीनपुल से पैदा बाघ शारीरिक रूप से कमजोर होते है. समान जीनपुल के बाघ-बाघिनों के बीच मेटिंग से शावक पैदा होना इनब्रीडिंग कहलाता है. रणथंभौर में समान जीनपुल समस्या को लेकर जेनेटिक बीमारियों के संभावित खतरे को लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु ने यहां सर्वे किया. इसमें रणथंभौर में बाघों में फिलहाल जेनेटिक बीमारियों का खतरा नहीं पाया, लेकिन भविष्य में इनकार नहीं किया जा सकता. संस्था ने अध्ययन में कहा कि समान जीनपुल से पैदा बाघ बाघिन असमान जीनपुल से पैदा बाघ-बाघिन से शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं. समान जीनपुल में उम्र भी कम होती है.
पढ़ें:रणथंभौर में सैलानियों को लुभाता है बाघों के बीच संघर्ष, जंग की वजह-टेरेटरी और बाघिन
गंभीर चुनौती: विशेषज्ञ रणथंभौर में समान जीनपुल और इनब्रीडिंग से बाघों में जेनेटिक बीमारियों के खतरे को गम्भीर चुनौती के रूप में मानते हैं. उनका कहना है कि इससे बाघों की नई पीढ़ी मुश्किल में पड़ सकती है. समान जीन पूल के चलते बाघों की अच्छी क्वालिटी बचाना चुनौती होगा.
ऐसे टलेगा खतरा: विशेषज्ञ चाहते हैं कि वन विभाग और राज्य सरकार खतरा टालने के लिए ठोस पहल करे. उनका कहना है कि इस संभावित खतरे को रोकने को सरकार को अन्य प्रदेशों से कुछ बाघ-बाघिन रणथंभौर लाने चाहिए. ऐसा करने से रणथंभौर में इनब्रीडिंग और समान जीनपुल की समस्या कम की जा सकेगी.
रणथंभौर से ट्रांसलोकेशन नहीं: रणथंभौर के सीसीएफ अनूप के आर ने कहा कि बेंगलुरु की एनसीबीएस नामक संस्थान रणथंभौर में टाइगर्स की इनब्रिडिंग को लेकर रिसर्च कर रही है.अभी तक रणथंभौर के बाघ-बाघिन में इनब्रिडिंग जैसा एविडेंस नहीं मिला. सीसीएफ का कहना है कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है. यदि हो तो साइंस में इसका भी समाधान है. फिलहाल रणथंभौर में इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन का कोई प्लान नहीं है.
पढ़ें:वन मंत्री संजय शर्मा पर्यटक बन पहुंचे रणथंभौर, सफारी में मिली कई खामियां
80 फीसदी मछली के वंशज: वन विभाग भले लंबी बीमारी के बाद बाघिन एरोहेड की मौत और बाघ गणेश टी 120 का बॉन ट्यूमर से ग्रस्त होने को समान जीनपुल या एक ही वंश बेल के दुष्परिणाम का नतीजा नहीं माने लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि रणथंभौर के बाघों में जेनेटिक समस्या पैदा होने लगी है. असल में रणथंभौर ने हमेशा अन्य टाइगर रिजर्व में अपने बाघ-बाघिन भेजे हैं. यहां किसी और जगह से यहां एक भी बाघ नहीं लाया गया. रणथंभौर में 80 फीसदी बाघ-बाघिन मछली टाइगर के वंश के हैं.
दो रिजर्व से शिफ्टिंग: वन विभाग के मुताबिक प्रदेश के दो टाइगर रिजर्व में सात बाघ-बाघिनों को इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन किया जाएगा. इसे लेकर एनटीसीए ने अनुमति दे दी. वनाधिकारियों के मुताबिक बूंदी के रामगढ़ विषधारी और कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में मध्यप्रदेश के ताडोबा टाइगर रिजर्व से बाघ-बाघिन लाई जाएगी. प्रदेश में जल्द पहली बार इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन शुरू होगा. हालांकि इसमें इनब्रीडिंग और समान जीनपुल की समस्या से जूझ रहे रणथंभौर को शामिल नहीं किया है.