सूरजपुर में महिला थाने का उद्घाटन, बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराधों पर अधिक संवेदनशील तरीके से होगी कार्रवाई
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और प्रेममगर विधायक भूलन सिंह मरावी ने महिला थाना का शुभारंभ किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 7:56 PM IST
सूरजपुर: जिले में नए महिला थाने का शुभारंभ किया गया है. इससे महिलाओं और बच्चियों से जुड़े अपराधों की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई हो सकेगी. महिला थाने का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और प्रेममगर विधायक भूलन सिंह मरावी ने फीता काटकर किया.
2022 में मिली थी स्वीकृति
दरअसल जून 2022 में राज्य शासन की ओर से इस महिला थाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, इससे पहले यहां महिला सेल के माध्यम से महिलाओं से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की जा रही थी, जिसे अब अपग्रेड कर पूर्ण महिला थाना बनाया गया है.
संवेदनशील तरीके से होगी कार्रवाई
इस थाने में महिलाओं से संबंधित गंभीर अपराधों की सुनवाई और विवेचना और अधिक संवेदनशील तरीके से की जा सकेगी. दुष्कर्म, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु जैसे मामलों के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले अपराध पर भी कार्रवाई इस थाने से होगी.
महिला थाना स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करना और पीड़ितों को संवेदनशीलता के साथ न्याय दिलाना है- एसपी योगेश पटेल
इसके साथ ही महिला एवं बाल अपराधों को लेकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ित महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा. महिला थाने के शुभारंभ को जिले में महिला सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.