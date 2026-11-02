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सूरजपुर में महिला थाने का उद्घाटन, बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराधों पर अधिक संवेदनशील तरीके से होगी कार्रवाई

सूरजपुर में महिला थाने का उद्घाटन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर: जिले में नए महिला थाने का शुभारंभ किया गया है. इससे महिलाओं और बच्चियों से जुड़े अपराधों की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई हो सकेगी. महिला थाने का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और प्रेममगर विधायक भूलन सिंह मरावी ने फीता काटकर किया.

2022 में मिली थी स्वीकृति दरअसल जून 2022 में राज्य शासन की ओर से इस महिला थाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, इससे पहले यहां महिला सेल के माध्यम से महिलाओं से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की जा रही थी, जिसे अब अपग्रेड कर पूर्ण महिला थाना बनाया गया है.