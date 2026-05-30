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कोरिया जिला बनेगा मेडिकल सेवाओं में अग्रणी,नर्सिंग कॉलेज के भूमिपूजन के साथ हुआ अटल आरोग्य लैब का लोकार्पण

नर्सिंग कॉलेज के भूमिपूजन के साथ लोकार्पण कार्यक्रम ( Etv Bharat )