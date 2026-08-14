ETV Bharat / state

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में UP T-20 लीग; CM योगी ने लहराया तिरंगा, बोले- "यह एक ऐतिहासिक अवसर"

चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि इस बार लीग को और भव्य बनाया गया है.

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में CM योगी
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में CM योगी (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 8:45 PM IST

|

Updated : August 14, 2026 at 9:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : "सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी" गीत की गूंज के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम उत्तर प्रदेश T20 लीग का भव्य उद्घाटन किया. अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में लीग की शुरुआत हुई. रंगारंग कार्यक्रम में आतिशबाजी और लेजर शो का नजारा भी नजर आया. मुख्यमंत्री ने तिरंगा लहराया और दोनों टीम के कप्तानों के बीच में टॉस भी कराया. इस दौरान जैकलिन सैंडलिस और शंकर महादेवन और उनके बेटों ने शानदार संगीत में प्रस्तुति की.

लखनऊ के इकाना स्टेडियम
लखनऊ के इकाना स्टेडियम (Photo credit: ETV Bharat)

इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, इसलिए एक टीम की जगह यूपी की कई टीमें मैदान में उतरनी चाहिए. इसी सोच के साथ इस बार लीग में उत्तर प्रदेश की 6 टीमें भाग ले रही हैं.

इकाना स्टेडियम में UP T-20 लीग
इकाना स्टेडियम में UP T-20 लीग (Photo credit: ETV Bharat)

उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने के लिए मशहूर गायक शंकर महादेवन ने अपने गीतों से माहौल देशभक्ति से भर दिया. "सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी" सहित उनके देशभक्ति गीतों पर पूरा स्टेडियम एक साथ झूम उठा. सीएम योगी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर T20 का शुभारंभ शंकर महादेवन के गीतों के साथ होना प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है.

UP T-20 लीग
UP T-20 लीग (Photo credit: ETV Bharat)

इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और यूपी के स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ-साथ टीम इंडिया के T20 विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी मौजूद रहे. दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी ने युवाओं में खासा उत्साह देखा गया.

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में CM योगी
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में CM योगी (Photo credit: ETV Bharat)

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "फिट युवा ही फिट इंडिया" मंत्र उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतर रहा है. "इन मैचों की वजह से हमारे स्टेडियम तैयार होते हैं, स्टाफ को मजबूती मिलती है और युवाओं को फिट रहने के साथ मनोरंजन का एक बड़ा माध्यम मिलता है. यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, यह प्रदेश के युवाओं के भविष्य को गढ़ने का ऐतिहासिक अवसर है.

इकाना स्टेडियम
इकाना स्टेडियम (Photo credit: ETV Bharat)

बीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि इस लीग के जरिए प्रतिभावान क्रिकेटरों को मंच मिलेगा. स्पीड हंट के जरिए भी बहुत सारे खिलाड़ी चुने गए हैं. उत्तर प्रदेश में टैलेंट भरपूर है और इसी टैलेंट को आगे लाने के लिए यह लीग शुरू की गई है. आयोजकों का कहना है कि हर जिले से उभरते खिलाड़ियों को सेलेक्ट कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक ले जाना है. 6 टीमों के फॉर्मेट से लीग में प्रतिस्पर्धा और रोमांच दोनों बढ़ गए हैं.

यह भी पढ़ें : यूपी टी-20 लीग: भुवनेश्वर की नजर खिताब पर, आराध्य बोले- युवाओं के लिए बड़ा मंच

Last Updated : August 14, 2026 at 9:45 PM IST

TAGGED:

UP T20 EKANA STADIUM
UP T20 LEAGUE IN LUCKNOW
EKANA STADIUM LUCKNOW
CM YOGI ADITYANATH
UP T20 LEAGUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.