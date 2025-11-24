ETV Bharat / state

उदयपुर में चेंबर भवन का लोकार्पण, लोकसभा अध्यक्ष ने व्यापारियों को लेकर कही ये बड़ी बात

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने नवाचार को बताया समय की जरूरत. कहा- व्यापारियों का सहयोग राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

Inauguration of Udaipur New Chamber Building
उदयपुर में चेंबर भवन का लोकार्पण (Source : Om Birla X Account)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 10:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: राजस्थान में उदयपुर शहर सेक्टर-14 स्थित नवनिर्मित बहुमंजिला चेंबर भवन का लोकार्पण सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया. इस मौके पर उन्होंने व्यापारियों को नवाचार और नए प्रयोग अपनाने की प्रेरणा दी. बिरला ने कहा कि जिस तरह देश और दुनिया तेजी से उन्नति कर रहे हैं, उसी प्रकार व्यापार जगत को भी आधुनिक तकनीक और नए विचारों को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए.

उन्होंने चेंबर भवन को उदयपुर के व्यापार जगत की एकता त्याग और आर्थिक सहयोग का प्रतीक बताया. बिरला ने कहा कि चेंबर अध्यक्ष पारस सिंघवी और उनकी टीम ने इस भवन के माध्यम से जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह सभी के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने अपनी व्यापारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यापारियों का सहयोग राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसलिए व्यापारी समाज देशहित में निरंतर योगदान करता रहे.

मेवाड़ की पुण्य धरा उदयपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया. यह भवन उदयपुर के उद्योग-व्यापार जगत की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और सपनों का साकार स्वरूप है. उदयपुर अपनी संस्कृति, कला और प्राकृतिक सौंदर्य से विश्व को आकर्षित करता है और अब उद्योग तथा निवेश के क्षेत्र में भी नए अवसरों का द्वार खोल रहा है. आज भारत कौशल, निवेश और व्यापार का वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा है. हमारे युवा नई सोच और दक्षता के साथ दुनिया में परिवर्तन के संवाहक बने हैं. मुझे विश्वास है कि यह भवन युवाओं को और अधिक प्रेरित करेगा कि वे आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में नए विचारों के साथ सहभागिता करें. मेरा विश्वास है कि यह परिसर शहर की आर्थिक यात्रा को नई दिशा देगा और नवाचार, उद्यमिता तथा निवेश का भी प्रमुख केंद्र बनेगा.

पढ़ें : आयुर्वेद कॉलेज के लोकार्पण में बोले स्पीकर ओम बिरला, 'आयुर्वेद से रोग का स्थाई निदान, अन्य में साइड इफेक्ट'

कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराणा प्रताप के वंशज डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने की. उन्होंने कहा कि मेवाड़ की परंपरा दान, सेवा और ईमानदारी पर आधारित है. यहां का प्रत्येक व्यापारी अपने अंदर भामाशाह जैसी भावना रखता है. दान की राशि बड़ी हो या छोटी, समाज उसकी पवित्र नीयत का सम्मान करता है. उन्होंने उदयपुर के व्यापारियों से आग्रह किया कि वे मेवाड़ की ऐतिहासिक परंपराओं ईमानदारी, परिश्रम और सत्यनिष्ठा को अपने व्यवसाय और व्यवहार में हमेशा बनाए रखें.

कार्यक्रम में मौजूद चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी. जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उदयपुर से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करवाने का अनुरोध किया. चेंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के अध्यक्ष पारस सिंघवी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए भवन के निर्माण की पूरी यात्रा साझा की उन्होंने भूमि आवंटन से लेकर निर्माण पूर्ण होने तक के संघर्षों, चुनौतियों और व्यापारी समाज के सहयोग का विस्तार से उल्लेख किया. सिंघवी ने कहा कि यह भवन उदयपुर के व्यापार क्षेत्र को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगा.

TAGGED:

LOK SABHA SPEAKER
INNOVATION AND TRADERS
राष्ट्र निर्माण
NEW CHAMBER BUILDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.