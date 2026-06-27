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कुचामन जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण, अब इमरजेंसी में नहीं करना पड़ेगा रेफर

अब अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर शुरू होने से गंभीर घायलों का समय पर उपचार यहीं संभव हो सकेगा.

Decorated trauma operation theatre
सजाया हुआ ट्रॉमा ऑपरेशन थिएटर (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 5:37 PM IST

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कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी स्थित राजकीय जिला अस्पताल को करोड़ों रुपए की लागत से तैयार आधुनिक ट्रॉमा सेंटर सहित कई नई चिकित्सकीय सुविधाओं की सौगात मिली है. प्रदेश के राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने जिला अस्पताल परिसर में आयोजित समारोह में फीता काटकर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया.

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ बलबीर ढाका ने बताया कि राज्य मंत्री ने सबसे पहले लगभग दो करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया. इसके साथ ही ट्रॉमा ऑपरेशन थिएटर (OT), डिजिटल एक्स-रे, अत्याधुनिक डेंटल विभाग (डेंटल चेयर), कैंसर डे-केयर सेंटर, 145 से अधिक जांचों की सुविधा वाली अपग्रेडेड हब एंड स्पोक मॉडल लैब, नया दवा वितरण केंद्र तथा ट्रॉमा सेंटर से आई वार्ड, ब्लड बैंक और मोर्चरी तक निर्मित ब्लॉक रोड का भी लोकार्पण किया. इस अवसर पर कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष ओमप्रकाश काबरा, निवर्तमान सभापति सुरेश सिखवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

अब गंभीर मरीजों को मिलेगा त्वरित उपचार, देखें वीडियो (ETV Bharat Kuchaman City)

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लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि कुचामन सिटी से तीन प्रमुख हाइवे गुजरते हैं. ऐसे में 50 किलोमीटर के दायरे में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के अधिकांश घायलों को उपचार के लिए कुचामन जिला अस्पताल लाया जाता है. पहले ट्रॉमा सुविधा नहीं होने के कारण गंभीर मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ता था, जिससे कई बार इलाज में देरी हो जाती थी. अब अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर शुरू होने से गंभीर घायलों का समय पर उपचार यहीं संभव हो सकेगा. उन्होंने बताया कि ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित स्टाफ के साथ आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेगा.

Minister of State with doctors and medical staff
चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ के साथ राज्य मंत्री (ETV Bharat Kuchaman City)

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Minister of State and others inspecting the new facilities
नई सुविधाओं का अवलोकन करते राज्य मंत्री व अन्य (ETV Bharat Kuchaman City)

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ बलबीर ढाका ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं, गंभीर चोटों एवं आपदाओं के दौरान जीवनरक्षक आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है. इससे गंभीर रूप से घायल मरीजों की मृत्यु दर कम होगी तथा उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकेंगी. उन्होंने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर, क्रिटिकल केयर बेड, अत्याधुनिक मॉनिटर, उन्नत एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सर्जरी की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. डॉ ढाका ने बताया कि एक ही छत के नीचे जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट तथा आवश्यकता अनुसार अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मिलकर गंभीर मरीजों का त्वरित उपचार करेगी.

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INAUGURATION OF THE TRAUMA CENTER
FACILITIES IN DISTRICT HOSPITAL
जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर
TRAUMA CENTER IN KUCHAMAN CITY

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