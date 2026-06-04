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बूंदीवासियों को मिली बड़ी सुविधा: शुरू हुआ पासपोर्ट सेवा केंद्र, ओम बिरला ने किया लोकार्पण

बूंदी में मुख्य डाकघर परिसर में स्थापित नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया.

बूंदी में पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण
बूंदी में पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 4:13 PM IST

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बूंदी: नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देने और प्रशासनिक सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने में बूंदी ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल क.। मुख्य डाकघर परिसर में स्थापित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया. विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोटा और डाक विभाग के संयुक्त प्रयास से शुरू हुई यह सुविधा अब बूंदी सहित आसपास के हजारों नागरिकों के लिए बड़ी राहत बन गई है. इसके शुरू होने से पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए लोगों को अन्य शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी.

दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा: इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बूंदी और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को अब पासपोर्ट बनवाने या संबंधित कार्यों के लिए दूसरे शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी. यह केंद्र विद्यार्थियों, युवाओं, व्यापारियों, पेशेवरों और विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा. उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर, सुगम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और यह केंद्र उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (ETV Bharat Bundi)

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बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में पासपोर्ट सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है. सेवाओं को सरल, पारदर्शी और तेज बनाया गया है. कोटा में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना के बाद राजस्थान के कई जिलों के लाखों नागरिक लाभान्वित हुए हैं, अब बूंदी में यह केंद्र शुरू होने से क्षेत्रवासियों को अपने जिले में ही आधुनिक सेवाएं मिलेंगी. उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र का विकास केवल बड़े निर्माणों से नहीं, बल्कि ऐसी जनसुविधाओं से भी मापा जाता है जो लोगों का जीवन आसान बनाती हैं.

समारोह में मौजूद लोग
समारोह में मौजूद लोग (ETV Bharat Bundi)

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हजारों नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ: डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना से बूंदी जिले के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हजारों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा. पासपोर्ट आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं अब स्थानीय स्तर पर पूरी हो सकेंगी. इससे समय और यात्रा व्यय दोनों बचेगा. कार्यक्रम में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि कोटा का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय सितंबर 2023 में शुरू हुआ था. बूंदी का यह केंद्र कोटा कार्यालय के अंतर्गत शुरू होने वाला आठवां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह केंद्र पासपोर्ट सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाएगा.

पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू
समारोह को स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया (ETV Bharat Bundi)

लोकार्पण के बाद ओम बिरला ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और योजनाओं की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की. समारोह में विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन, निदेशक डॉ. अर्जुन देवरे, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव, पोस्टमास्टर जनरल बी.एल. सोनल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे.

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