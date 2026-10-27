आस्था, अध्यात्म और कौमी एकता की विरासत समेटे देवां मेले का शुभारंभ, सफेद कबूतर उड़ाकर दिया अमन-चैन का संदेश
जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की पत्नी आईएएस रिया केजरीवाल ने शेख मोहम्मद हसन गेट पर फीता काटकर मेले का उदघाटन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:03 PM IST
बाराबंकी : आस्था, अध्यात्म और गंगा-जमुनी तहजीब की सदियों पुरानी विरासत को संजोये बाराबंकी के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवां मेले का मंगलवार को शुभारंभ हो गया. शहनाई की मधुर धुन के बीच जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की पत्नी आईएएस रिया केजरीवाल ने शेख मोहम्मद हसन गेट पर फीता काटकर मेले का उदघाटन किया.
इस मौके पर उन्होंने कबूतर उड़ाकर अमन, शांति, सद्भाव और भाई चारे का संदेश दिया. इस दौरान पीएसी बैंड ने मार्चपास्ट भी किया. 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न जिलों से लाखों जायरीन पहुंचते हैं. हर रोज यहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं.
बता दें कि "जो रब है वही राम" का संदेश देने वाले महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता सैयद कुर्बान अली की याद में हर वर्ष कार्तिक महीने में करवा चौथ के दौरान यह मेला लगता है. दशकों से इस मेले की परंपरा रही है कि जिलाधिकारी की पत्नी द्वारा फीता काटकर मेले का उदघाटन किया जाता है और समापन पुलिस अधीक्षक की पत्नी द्वारा किया जाता है.
मेले का खास आकर्षण यहां के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं. इस बार मेले में मशहूर प्ले बैक सिंगर जावेद अली द्वारा मेगा नाइट में पेश किया जाने वाला प्रोग्राम होगा. तो सूफी नाइट में मशहूर कबीर कैफे बैंड अपनी कला का जलवा दिखायेगा. म्यूजिकल नाइट में इंडियन आइडल फेम मो. दानिश अपनी आवाज से दर्शकों को झुमाएंगे. इसके अलावा अविनाश मिश्रा एवं सूफी ख्याल बैंड अपनी गजलें सुनाकर समां बांधेंगे.
यही नहीं मानस सम्मेलन और सीरतुन्नबी प्रोग्राम के जरिये भी दर्शक भक्तिमय होंगे. इस बार होने वाले कवि सम्मेलन और मुशायरे में देश विदेश के कई नामचीन कवि और शायर भाग लेंगे. इस बार मेले में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कई नए प्रयोग किये हैं. उन्होंने पहली बार इस मेले से स्कूली बच्चों को भी जोड़ने की कोशिश की है.
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