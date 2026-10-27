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आस्था, अध्यात्म और कौमी एकता की विरासत समेटे देवां मेले का शुभारंभ, सफेद कबूतर उड़ाकर दिया अमन-चैन का संदेश

डीएम की पत्नी आईएएस रिया केजरीवाल ने किया उदघाटन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बाराबंकी : आस्था, अध्यात्म और गंगा-जमुनी तहजीब की सदियों पुरानी विरासत को संजोये बाराबंकी के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवां मेले का मंगलवार को शुभारंभ हो गया. शहनाई की मधुर धुन के बीच जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की पत्नी आईएएस रिया केजरीवाल ने शेख मोहम्मद हसन गेट पर फीता काटकर मेले का उदघाटन किया.

इस मौके पर उन्होंने कबूतर उड़ाकर अमन, शांति, सद्भाव और भाई चारे का संदेश दिया. इस दौरान पीएसी बैंड ने मार्चपास्ट भी किया. 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न जिलों से लाखों जायरीन पहुंचते हैं. हर रोज यहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं.