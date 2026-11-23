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बिहार में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, सोनपुर मेले में CM सम्राट का ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में उपमुख्यमंत्री रहते हुए भी वे सोनपुर मेले का उद्घाटन करने आए थे. सीएम ने आगे कहा कि पटना के बिल्कुल करीब लगने वाला यह विश्व प्रसिद्ध मेला अब तक मुख्य रूप से पशुओं की खरीद-बिक्री के केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है. अब इसे अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सभ्यता से जोड़कर वैश्विक पहचान दिलाई जाएगी. बिहार की मिट्टी में बनने वाले उत्पादों को सोनपुर के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया जाएगा.

हरिहरनाथ मंदिर मे पूजा करते सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

मुख्यमंत्री ने सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सोनपुर में टाउनशिप बसाने का काम भी शुरू है. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि टाउनशिप को लेकर किसी तरह का भ्रम न रखें, यहां आधुनिक टाउनशिप जरूर बसेगा.

जमीन अधिग्रहण में जबरदस्ती नहीं

सीएम ने आगे कहा कि जमीन अधिग्रहण में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के बदले चार गुना मुआवजा दिया जाएगा, जबकि स्वेच्छा से जमीन देने वाले किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलेगी. उन्होंने हरिहरनाथ कॉरिडोर के लिए टोपो लैंड के अधिग्रहण पर भी राशि देने का आश्वासन दिया.

"टाउनशिप को लेकर किसी तरह का भ्रम न रखें, यहां आधुनिक टाउनशिप जरूर बसेगा.जमीन अधिग्रहण में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के बदले चार गुना मुआवजा दिया जाएगा, जबकि स्वेच्छा से जमीन देने वाले किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलेगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री

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2024 में बिहार का बजट तीन लाख 17 हजार करोड़

बिहार के विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार और झारखंड का संयुक्त बजट महज छह हजार करोड़ रुपये था, जिसमें 87 प्रतिशत राजस्व झारखंड से आता था. वर्ष 2024 में झारखंड का बजट एक लाख 39 हजार करोड़ रुपये है और बिहार का बजट तीन लाख 17 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

एक करोड़ राज्यवासियों को सरकारी नौकरी

सीएम ने कहा कि आज बिहार के किसी भी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंचना संभव है. सोनपुर-हाजीपुर के दो लेन पुल को अगले जून से पहले चार लेन किया जाएगा. इस काम का 14 वर्षों से इंतजार था. उन्होंने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ राज्यवासियों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने तथा 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने की घोषणा की.

50 लाख बहनों को पशुपालन से जोड़ने का लक्ष्य

सीएम ने कहा कि 50 लाख बहनों को पशुपालन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. वर्ष 2030 तक दूध उत्पादन 25 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर एक करोड़ लीटर करने का लक्ष्य है, ताकि महिलाएं भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकें.