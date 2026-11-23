बिहार में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, सोनपुर मेले में CM सम्राट का ऐलान
SONPUR MELA 2026: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले- सोनपुर मेला अब पशु बाजार नहीं, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर के रूप में विकसित होगा रिपोर्ट-अमरेश कुमार शर्मा
Published : November 23, 2026 at 4:25 PM IST
वैशाली: बिहार वैशाली में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र स्थित सोनपुर मेले का उद्घाटन करते हुए सोनपुर के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने, आधुनिक टाउनशिप बसाने, अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने और बिहार में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य घोषित किया.
सोनपुर मेले की वैश्विक पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में उपमुख्यमंत्री रहते हुए भी वे सोनपुर मेले का उद्घाटन करने आए थे. सीएम ने आगे कहा कि पटना के बिल्कुल करीब लगने वाला यह विश्व प्रसिद्ध मेला अब तक मुख्य रूप से पशुओं की खरीद-बिक्री के केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है. अब इसे अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सभ्यता से जोड़कर वैश्विक पहचान दिलाई जाएगी. बिहार की मिट्टी में बनने वाले उत्पादों को सोनपुर के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया जाएगा.
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू
मुख्यमंत्री ने सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सोनपुर में टाउनशिप बसाने का काम भी शुरू है. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि टाउनशिप को लेकर किसी तरह का भ्रम न रखें, यहां आधुनिक टाउनशिप जरूर बसेगा.
जमीन अधिग्रहण में जबरदस्ती नहीं
सीएम ने आगे कहा कि जमीन अधिग्रहण में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के बदले चार गुना मुआवजा दिया जाएगा, जबकि स्वेच्छा से जमीन देने वाले किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलेगी. उन्होंने हरिहरनाथ कॉरिडोर के लिए टोपो लैंड के अधिग्रहण पर भी राशि देने का आश्वासन दिया.
"टाउनशिप को लेकर किसी तरह का भ्रम न रखें, यहां आधुनिक टाउनशिप जरूर बसेगा.जमीन अधिग्रहण में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के बदले चार गुना मुआवजा दिया जाएगा, जबकि स्वेच्छा से जमीन देने वाले किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलेगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री
2024 में बिहार का बजट तीन लाख 17 हजार करोड़
बिहार के विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार और झारखंड का संयुक्त बजट महज छह हजार करोड़ रुपये था, जिसमें 87 प्रतिशत राजस्व झारखंड से आता था. वर्ष 2024 में झारखंड का बजट एक लाख 39 हजार करोड़ रुपये है और बिहार का बजट तीन लाख 17 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
एक करोड़ राज्यवासियों को सरकारी नौकरी
सीएम ने कहा कि आज बिहार के किसी भी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंचना संभव है. सोनपुर-हाजीपुर के दो लेन पुल को अगले जून से पहले चार लेन किया जाएगा. इस काम का 14 वर्षों से इंतजार था. उन्होंने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ राज्यवासियों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने तथा 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने की घोषणा की.
50 लाख बहनों को पशुपालन से जोड़ने का लक्ष्य
सीएम ने कहा कि 50 लाख बहनों को पशुपालन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. वर्ष 2030 तक दूध उत्पादन 25 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर एक करोड़ लीटर करने का लक्ष्य है, ताकि महिलाएं भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकें.
1 हजार करोड़ रुपये की लागत से बाबा हरिहरनाथ का भव्य मंदिर
सीएम ने आगे कहा कि करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से बाबा हरिहरनाथ का भव्य मंदिर बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि भगवान के आशीर्वाद से सोनपुर अब जिस गति से विकास कर रहा है, उससे दस गुना तेजी से आगे बढ़ेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनपुर के विकास के लिए 680 करोड़ रुपये की योजनाएं तय की गई हैं.
गंगा और गाद की समस्या का स्थायी समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता मालिक है और सरकार उसकी सेवक. उन्होंने आगे कहा कि गंगा और गाद की समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है. बिहार में प्रवेश के समय गंगा पांच से छह किलोमीटर चौड़ी होती है, जबकि सोनपुर में नौ से दस, हाजीपुर में 15, बेगूसराय में 17-18 और भागलपुर-कटिहार क्षेत्र में 24 से 30 किलोमीटर तक फैल जाती है.
गंगा किनारे एक्सप्रेस-वे बनाने का निर्णय
सीएम के मुताबिक गंगा और गंडक से गाद नहीं निकाली गई तो बिहार हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलता रहेगा. इस समस्या से निपटने के लिए गंगा किनारे एक्सप्रेस-वे बनाने का निर्णय लिया गया है. सोनपुर से गोपालगंज तक तटबंध को भी मजबूत किया जाएगा.
सोनपुर मेला ट्रेड फेयर के रूप में होगा विकसित
उन्होंने कहा कि सोनपुर मेला अब पुराने तौर-तरीकों से नहीं चलेगा, बल्कि इसे ट्रेड फेयर के रूप में विकसित किया जाएगा. सोनपुर को वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज इन चारों माध्यमों से जोड़ा जाएगा. सोनपुर से हल्दिया तक जल परिवहन शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है.
बिहार समृद्धि के नए रास्ते पर बढ़ेगा आगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत और 2037 तक समृद्ध बिहार के सपने को पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा. बाबा हरिहरनाथ की कृपा से सोनपुर मेला अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करेगा और बिहार समृद्धि के नए रास्ते पर आगे बढ़ेगा.
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