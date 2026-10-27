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नोएडा के सेक्टर-63 में पिंक बूथ का शुभारंभ, महिलाओं को मिलेगी त्वरित पुलिस सहायता

सेक्टर-63 में पिंक बूथ का शुभारंभ ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने और महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की ओर से थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के सी-ब्लॉक में पिंक बूथ की स्थापना की गई. मंगलवार को डीसीपी महिला सुरक्षा सुनीति और डीसीपी सेंट्रल नोएडा डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने पिंक बूथ का उद्घाटन किया. डीसीपी महिला सुरक्षा सुनीति सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में कुल 31 बूथ हो गए हैं, 3 सालों में महिलाओं की सुरक्षा और उनके समस्याओं को सुनने और उन्हें दूर करने के उद्देश्य से इन बूथ की स्थापना की गई है.