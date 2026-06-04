बाड़मेर स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के पहले वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट का शुभारंभ, महाप्रबंधक बोले- जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी

बाड़मेर स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के पहले वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट का शुभारंभ, महाप्रबंधक बोले- जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी
जल संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास की दिशा में यह पहल रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
Published : June 4, 2026 at 5:37 PM IST
बाड़मेर : उत्तर पश्चिम रेलवे ने जल संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर जोन के पहले वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट की शुरुआत की है. गुरुवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने प्लांट का उद्घाटन किया और रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और प्रगति का जायजा लिया.
उदघाटन के बाद उन्होंने बताया कि लगभग 2.57 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस प्लांट के माध्यम से रेलवे लिनन की धुलाई में उपयोग किए गए पानी को शुद्ध कर पुनः धुलाई कार्य में इस्तेमाल किया जाएगा. इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. यह परियोजना विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान जैसे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी साबित होगी. जल संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास की दिशा में यह पहल रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी की बचत संभव हो सकेगी.
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क्या होता है वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट : वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट एक ऐसी प्रणाली है, जो उपयोग किए जा चुके पानी को साफ और उपचारित करके दोबारा उपयोग के योग्य बनाती है. बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर स्थापित प्लांट में रेलवे के लिनन (चादर, तकिया कवर, तौलिया आदि) की धुलाई में इस्तेमाल होने वाले पानी को सीधे फेंकने के बजाय एकत्र किया जाता है. इसके बाद विभिन्न चरणों में उसका उपचार किया जाता है. जैसे-
- साबुन, गंदगी और ठोस कणों को अलग करना.
- रासायनिक एवं जैविक उपचार द्वारा पानी को शुद्ध करना.
- फिल्ट्रेशन और कीटाणुशोधन करना.
- शुद्ध किए गए पानी को पुनः धुलाई कार्य में उपयोग करना.
इसके प्रमुख लाभ
- पानी की बचत होती है.
- भूजल और अन्य जल स्रोतों पर दबाव कम होता है.
- अपशिष्ट जल का प्रदूषण घटता है.
- पानी की कमी वाले क्षेत्रों, जैसे पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से उपयोगी है.
- रेलवे के पानी के खर्च में कमी आती है.
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एक दिवसीय बाड़मेर दौरे पर पहुंचे महाप्रबंधक ने वॉशिंग लाइन क्षेत्र में स्थापित वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट का बटन दबाकर शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परियोजना की उपयोगिता को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के अन्य मंडलों में भी ऐसे संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा. इससे पहले महाप्रबंधक अमिताभ ने बाड़मेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का बारीकी से मुआयना किया और स्वच्छता और यात्री सुविधाओं के उन्नयन व संरक्षण पर बल दिया. इस अवसर पर जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (योजना) मनीष राजवंशी, मुख्य परियोजना प्रबंधक (गति शक्ति) सुनील कुमार आदि मौजूद रहे.
बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के पहले वाटर रिसाइक्लिंग प्लांट का महाप्रबंधक श्री अमिताभ द्वारा उद्घाटन किया गया।— DRM JODHPUR (@DRMJodhpurNWR) June 4, 2026
लगभग ₹2.57 करोड़ की लागत से निर्मित यह प्लांट लिनन धुलाई के पानी को शुद्ध कर पुनः उपयोग में लाएगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।… pic.twitter.com/LBFLUBMbpj