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बाड़मेर स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के पहले वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट का शुभारंभ, महाप्रबंधक बोले- जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी

उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने प्लांट का उद्घाटन किया ( ETV Bharat Barmer )