मंदिर हसौद को मिला आधुनिक तहसील कार्यालय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया शुभारंभ
रायपुर के मंदिर हसौद में नए और आधुनिक तहसील कार्यालय की शुरुआत हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 11, 2026 at 8:31 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को साय सरकार ने अहम सौगात दी है. जिले में प्रशासनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सुलभ और प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं. सेवाओं को लोगों तक आसानी से मुहैया कराने के मकसद से रायपुर के मंदिर हसौद में नए तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर डॉ संदीप जैन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आरंग, प्रतीक बैस अध्यक्ष नगर पंचायत चंदखुरी और रायपुर जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन मौजूद रहे.
तहसील कार्यालय का शुभारंभ
तहसील कार्यालय का लोकार्पण नगर पंचायत समोदा में 9 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था. शनिवार को इसका शुभारम्भ रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने फीता काटकर किया. इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस कार्यालय से लोगों को सहूलियत होगी.
मंदिर हसौद का यह नया तहसील कार्यालय शुरू होने से क्षेत्र के नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों में आसानी होगी. मंदिरहसौद क्षेत्र की आम जनता को राजस्व संबंधी कार्य आसानी से होंगे. इसके साथ ही राजस्व संबंधी कार्यों मैं प्रशासनिक रूप से कसावट भी देखने को मिलेगी- बृजमोहन अग्रवाल, सांसद, रायपुर
मंदिर हसौद तहसील कार्यालय की जानकारी
नवनिर्मित तहसील कार्यालय में 13 कक्ष बनाए गए हैं. इसके साथ ही 3 कोर्ट बनाए गए है. नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ पेयजल सहित अन्य बुनियादी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है. इस आधुनिक तहसील कार्यालय का निर्माण 66 लाख 20 हजार रुपये की लागत से किया गया है. जो क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा. राजस्व सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा.