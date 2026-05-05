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विधानसभा में हरियाली के साथ परंपरा का अनूठा संगम, नक्षत्र और हर्बल वाटिका का उद्घाटन

राजस्थान विधानसभा में ‘नक्षत्र वाटिका’ और ‘हर्बल वाटिका’ के उद्घाटन के गवाह बने 6 राज्यों के विधानसभा स्पीकर.

The Speaker inaugurating the Nakshatra and Herbal Garden.
नक्षत्र और हर्बल वाटिका का उद्घाटन करते स्पीकर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 4:40 PM IST

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जयपुर: विधानसभा परिसर में अभिनव पहल कर ‘नक्षत्र वाटिका’ और ‘हर्बल वाटिका’ विकसित की गई है. इसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. वासुदेव देवनानी ने पांच राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की मौजूदगी में किया. यह पहल भारतीय परंपरा, ज्योतिष, आयुर्वेद और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आई है. इसमें मध्यप्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेन्द्र सिंह तोमर, उत्तरप्रदेश के सतीश महाना, हिमाचल प्रदेश के कुलदीप सिंह पठानिया और ओडिशा के सूरमा पाढी और सिक्किम के विधानसभा के अध्यक्ष मिगमा नाबू साक्षी के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कार्यक्रम में मौजूद थे.

ज्योतिष के 27 नक्षत्रों पर आधारित वाटिका : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि नक्षत्र वाटिका भारतीय ज्योतिष के 27 नक्षत्रों पर आधारित है, जहां प्रत्येक नक्षत्र से संबंधित विशेष वृक्ष लगाया गया है. यह वाटिका आध्यात्मिक आस्था को मजबूत करती है. प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच संबंध भी दर्शाती है. करीब पांच हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में अर्धचंद्राकार रूप में विकसित उद्यान पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का अनूठा प्रयास है. ‘हर्बल वाटिका’ करीब 850 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की है. इसमें विभिन्न औषधीय पौधे लगाए गए हैं. यह वाटिका आयुर्वेदिक ज्ञान को बढ़ावा देने के साथ लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा और औषधीय पौधों के महत्व के प्रति जागरूक करेगी. यहां मौजूद पौधे स्वास्थ्य लाभ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों को समझने में मददगार साबित होंगे.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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पर्यावरण और परंपरा का संगम: देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा परिसर में विकसित ‘नक्षत्र वाटिका’ और ‘हर्बल वाटिका’ पर्यावरण संरक्षण के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने की अनूठी पहल है. यह दोनों वाटिकाएं न केवल हरियाली बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, बल्कि प्राचीन ज्योतिष, आयुर्वेद और प्रकृति के गहरे संबंध को भी दर्शाती हैं. इसकी विशेषता है कि यहां परंपरा और आधुनिक सोच का संतुलित समन्वय देखने को मिलता है. अतिथियों को विधानसभा परिसर स्थित संग्रहालय का भी भ्रमण कराया गया, जहां उन्हें राज्य की समृद्ध विरासत से परिचित कराया गया. ‘नक्षत्र वाटिका’ और ‘हर्बल वाटिका’ विधानसभा परिसर की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं. ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति, विज्ञान और परंपरा के संगम का प्रेरणादायक उदाहरण भी बनेंगी, जिससे लोगों में पर्यावरण और पारंपरिक ज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी.

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NAKSHATRA GARDEN IN ASSEMBLY
ASSEMBLY SPEAKER VASUDEV DEVNANI
ASSEMBLY SPEAKERS FROM 6 STATES
RAJASTHAN VIDHANSABHA

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