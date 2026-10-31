ETV Bharat / state

अब रोबोट और ड्रोन से देवघर के ग्रामीण बच्चे सीखेंगे विज्ञान, अंतरिक्ष अभियानों के बारे में भी मिलेगी जानकारी

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

देवघर: अब देवघर के ग्रामीण बच्चों की विज्ञान की पढ़ाई सिर्फ किताबों, कॉपियों और ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं रहेगी. गांव के बच्चे भी रोबोटिक्स, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी और अंतरिक्ष विज्ञान जैसी आधुनिक तकनीकों को करीब से देख सकेंगे और उनके काम करने के तरीके को समझ सकेंगे.

देवघर के देवीपुर प्रखंड अंतर्गत अमजो गांव में डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक विज्ञान केंद्र का निर्माण किया गया है. शुक्रवार को झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने इसका उद्घाटन किया. इस केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें प्रयोग के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करना है.