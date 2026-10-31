अब रोबोट और ड्रोन से देवघर के ग्रामीण बच्चे सीखेंगे विज्ञान, अंतरिक्ष अभियानों के बारे में भी मिलेगी जानकारी
देवघर के अमजो गांव में आधुनिक विज्ञान केंद्र (Deoghar Science Centre) का उद्घाटन किया गया. रिपोर्ट- हितेश चौधरी.
Published : October 31, 2026 at 7:30 AM IST
देवघर: अब देवघर के ग्रामीण बच्चों की विज्ञान की पढ़ाई सिर्फ किताबों, कॉपियों और ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं रहेगी. गांव के बच्चे भी रोबोटिक्स, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी और अंतरिक्ष विज्ञान जैसी आधुनिक तकनीकों को करीब से देख सकेंगे और उनके काम करने के तरीके को समझ सकेंगे.
देवघर के देवीपुर प्रखंड अंतर्गत अमजो गांव में डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक विज्ञान केंद्र का निर्माण किया गया है. शुक्रवार को झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने इसका उद्घाटन किया. इस केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें प्रयोग के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करना है.
ग्रामीण बच्चों को मिलेगी आधुनिक विज्ञान की शिक्षा
देवघर को धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब जिला शिक्षा और वैज्ञानिक जागरूकता के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. देवीपुर प्रखंड के अमजो गांव में विकसित यह आधुनिक विज्ञान केंद्र ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए विज्ञान की दुनिया से जुड़ने का नया माध्यम बनेगा.
अमजो के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के पुराने भवन में विकसित इस केंद्र में विद्यार्थियों को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, इंटरैक्टिव मॉडलों और आधुनिक तकनीकों के जरिए सीखने का अवसर मिलेगा. इसका उद्देश्य बच्चों को विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक जानकारी भी उपलब्ध कराना है, ताकि वे वैज्ञानिक सिद्धांतों को केवल पढ़ें ही नहीं, बल्कि उन्हें समझ भी सकें.
रोबोटिक्स, ड्रोन और 3D प्रिंटिंग से समझेंगे विज्ञान
इस विज्ञान केंद्र की खासियत यहां उपलब्ध आधुनिक तकनीकी सुविधाएं हैं. विद्यार्थी रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकों को करीब से जान सकेंगे. इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, ऑगमेंटेड रियलिटी मॉडल, 3D होलोग्राम और इंटरैक्टिव डिजिटल प्रोजेक्शन जैसी सुविधाएं भी बच्चों के सीखने के अनुभव को रोचक और प्रभावी बनाएंगी.
इन सुविधाओं के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल तरीके से समझने में मदद मिलेगी. आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण जिन विद्यार्थियों को आधुनिक प्रयोगशालाओं तक पहुंच नहीं मिल पाती, उनके लिए भी यह केंद्र उपयोगी साबित हो सकता है.
अंतरिक्ष विज्ञान और भारतीय अंतरिक्ष अभियानों की भी मिलेगी जानकारी
यह विज्ञान केंद्र केवल रोबोट और तकनीकी उपकरणों तक सीमित नहीं है. यहां टेलीस्कोप, भारतीय अंतरिक्ष अभियानों के मॉडल, तारामंडल गुंबद और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित प्रदर्शन भी तैयार किए गए हैं. इनके जरिए विद्यार्थी ग्रहों, तारों, अंतरिक्ष और वैज्ञानिक खोजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे. विज्ञान को देखने, समझने और प्रयोग के जरिए सीखने का यह तरीका विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ाने के साथ उन्हें भविष्य में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है.
मानव शरीर से लेकर झारखंड की खनिज संपदा तक की जानकारी
केंद्र में जीव विज्ञान और मानव शरीर की संरचना को समझाने के लिए मानव अंगों के मॉडल, कंकाल, माइक्रोस्कोपी स्टेशन, संरक्षित जैविक नमूने और मानव विकास से संबंधित मॉडल शामिल किए गए हैं. वहीं, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को सरल तरीके से समझाने के लिए न्यूटन का पालना, चुंबकीय उत्तोलन, प्लाज्मा बॉल और प्रिज्म जैसे वैज्ञानिक प्रदर्शन भी उपलब्ध हैं.
झारखंड की प्राकृतिक संपदा को ध्यान में रखते हुए यहां खनिजों के नमूने, कोयला खदान की प्रतिकृति, जीवाश्म अनुभाग और नवीकरणीय ऊर्जा के मॉडल भी तैयार किए गए हैं. इनके माध्यम से विद्यार्थियों को राज्य की खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधनों और आधुनिक तकनीक के बीच संबंध समझने का अवसर मिलेगा.
सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को कराया जाएगा शैक्षणिक भ्रमण
विज्ञान केंद्र के उद्घाटन के मौके पर जिले के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को यहां शैक्षणिक भ्रमण कराने की घोषणा की है. इससे अलग-अलग स्कूलों के बच्चों को आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों और मॉडलों को देखने तथा उनके काम करने के तरीके को समझने का अवसर मिल सकेगा.
इस पहल से उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनके विद्यालयों में आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. शैक्षणिक भ्रमण के जरिए विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विज्ञान के सिद्धांतों को वास्तविक उदाहरणों से जोड़कर समझ सकेंगे.
बच्चों से मोबाइल के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील
विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करते हुए मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य बच्चों को विज्ञान की प्रगति से परिचित कराना और उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करना है.
उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास के साथ बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना भी जरूरी है. मंत्री ने विद्यार्थियों से मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने के बजाय पढ़ाई, प्रयोग और ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान देने की अपील की. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस केंद्र के माध्यम से ग्रामीण बच्चों को नई तकनीकों को समझने और अपनी प्रतिभा विकसित करने का बेहतर अवसर मिलेगा.
स्थानीय बच्चों में उत्साह, शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल
अमजो गांव में आधुनिक विज्ञान केंद्र खुलने से स्थानीय विद्यार्थियों में भी उत्साह देखने को मिला. बच्चों के लिए यह केंद्र विज्ञान को नए तरीके से समझने और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने का माध्यम बनेगा. कार्यक्रम में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम का संचालन जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने किया.
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