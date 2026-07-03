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सीएम रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर कॉलोनी में अस्पताल का किया लोकार्पण, बेहतर स्वास्थ्य सेवा का किया दावा

साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल का लोकार्पण ,सीएम समेत दिल्ली महापौर और नगर निगम आयुक्त नहीं रहे मौजूद

दिल्ली नगर निगम निर्मित लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल का लोकार्पण
दिल्ली नगर निगम निर्मित लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल का लोकार्पण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 3, 2026 at 2:30 PM IST

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नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में आज दिल्ली नगर निगम के द्वारा निर्मित लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल का लोकार्पण किया गया. इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रही. जिन्होंने इस अस्पताल का लोकार्पण किया. इस दौरान दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही और नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार भी मौजूद रहे. लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया. साथ ही हेल्थ एटीएम में अपनी चेकअप भी कराई जहां कई प्रकार के चेक अप एक साथ किए गए.

इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, तब से लगातार दिल्ली में जगह-जगह पर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं के साथ अस्पतालों का निर्माण और लोकार्पण किया जा रहा है. ताकि क्षेत्र के लोग अपना इलाज अच्छे तरीके से करा सके. पहले की सरकारों में सिर्फ घोषणाएं होती थी, लेकिन हेल्थ पर कोई काम नहीं होता था, लेकिन इस सरकार में जीरो टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है. जिसका नतीजा है कि आज लोगों के लिए बेहतर काम हो रहा है.

दिल्ली नगर निगम निर्मित लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल का लोकार्पण (ETV Bharat)

दिल्ली में 350 से ज्यादा आरोग्य मंदिर का हुआ निर्माण

दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि यह अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी है. अब इस क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए बड़े-बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. अब उनका इलाज यही संभव हो सकेगा. दिल्ली नगर निगम लगातार सभी इलाकों में आरोग्य मंदिर बनवा रही है. जहां कई प्रकार के टेस्ट कई प्रकार के इलाज संभव है. पूरे दिल्ली में 350 से ज्यादा आरोग्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य कुल 1100 ऐसे आरोग्य मंदिर बनाने का है. नगर निगम लोगों के हेल्थ के प्रति चिंतित है और जनता के प्रति कार्यबद्ध है.

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लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल चालू
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