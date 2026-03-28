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नोए़डा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से जानें क्यों खुश हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन; वेस्ट यूपी के लोगों ने बताई मन की बात ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: काफी समय से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का इंतजार था. आज आखिरकार वह दिन आ ही गया. पीएम मोदी ने शनिवार को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देशवासियों को दी. जेवर में सीएम योगी की मौजूदगी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पीएम मोदी के हाथों हुए उद्घाटन से यूपी के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गईं है. आईए जानते हैं इस पर लोगों का क्या कहना है... जानिए क्या कहते हैं लोग. (Video Credit; ETV Bharat) वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार का मानना है कि यूपी को अब एक बड़ी पहचान मिल गई है. वेस्ट यूपी के लिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ी उपलब्धि है. वह कहते हैं कि अब निश्चित ही बड़ी तरक्की इस क्षेत्र की होने वाली है, व्यापार के रास्ते खुलेंगे. इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले सत्येंद्र शर्मा कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की जो सौगात मिली है, ये न सिर्फ वेस्टर्न यूपी के लिए बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी एक माइलस्टोन साबित होगा. वहीं, शायर मुकेश कुमार तों उद्घाटन के बाद पीएम मोदी की शायराना अंदाज में सराहना करते हैं. IT सेक्टर में काम करने वाले इंजीनियर शुभम कहते हैं, यूपी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, आने वाले समय में यूपी को बड़ी पहचान मिलेगी. एयरपोर्ट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है.