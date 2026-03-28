नोए़डा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से जानें क्यों खुश हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग
शायराना अंदाज में की गई पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ. वहीं युवाओं में भी खुशी की लहर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 4:35 PM IST
मेरठ: काफी समय से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का इंतजार था. आज आखिरकार वह दिन आ ही गया. पीएम मोदी ने शनिवार को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देशवासियों को दी. जेवर में सीएम योगी की मौजूदगी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पीएम मोदी के हाथों हुए उद्घाटन से यूपी के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गईं है. आईए जानते हैं इस पर लोगों का क्या कहना है...
वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार का मानना है कि यूपी को अब एक बड़ी पहचान मिल गई है. वेस्ट यूपी के लिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ी उपलब्धि है. वह कहते हैं कि अब निश्चित ही बड़ी तरक्की इस क्षेत्र की होने वाली है, व्यापार के रास्ते खुलेंगे.
इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले सत्येंद्र शर्मा कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की जो सौगात मिली है, ये न सिर्फ वेस्टर्न यूपी के लिए बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी एक माइलस्टोन साबित होगा. वहीं, शायर मुकेश कुमार तों उद्घाटन के बाद पीएम मोदी की शायराना अंदाज में सराहना करते हैं.
IT सेक्टर में काम करने वाले इंजीनियर शुभम कहते हैं, यूपी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, आने वाले समय में यूपी को बड़ी पहचान मिलेगी. एयरपोर्ट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है.
सरदार रविंदर सिंह कहते हैं कि अब यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि अब कहीं दूसरी डेस्टिनेशन से उड़ान भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूपी के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के इस एयरपोर्ट से आवाजाही की जा सकेगी.
वरिष्ठ पत्रकार शिवप्रकाश कहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अब शुरुआत हो चुकी है, इससे रोजगार के साधन भी बड़े पैमाने पर युवाओं को मिलेंगे. साथ ही दुनियाभर से देश में जब लोग यहां आएंगे तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
गौरव यादव का मानना है कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये भी है कि अब फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा, योगी सरकार हो या मोदी सरकार दोनों वेस्ट यूपी पर फोकस कर रही हैं, ऐसे में विकास भी हो रहा है, जिससे निश्चित ही राष्ट्रीय पटल पर प्रदेश की पहचान के साथ-साथ आर्थिक विकास होगा.
बहरहाल ये माना जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इसके लाभ मिलेंगे.
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