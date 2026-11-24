रायबरेली में ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेला और डलमऊ महोत्सव का शुभारंभ; गंगा आरती में उमड़ी भीड़
मंत्री ने कहा कि मां गंगा भारतीय संस्कृति, आस्था एवं आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:03 AM IST
रायबरेली: कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर रायबरेली में प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला और डलमऊ महोत्सव-2026 का शुभारंभ हो गया. इस दौरान बनारस से आई विशेष मंडली द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक विधि-विधान के साथ भव्य गंगा आरती संपन्न कराई गई.
इस दौरान पूरा घाट परिसर भक्तिमय रहा. इस ऐतिहासिक मेले के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, सलोन विधायक अशोक कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धि लाल पासी, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, डलमऊ नगर पंचायत अध्यक्ष पंडित बृजेश दत्त गौड़ ने मां गंगा की विधिवत पूजा-अर्चना की.
इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का भी मौजूद अतिथियों ने फीता काटकर उद्घाटन किया. वहां लगे अलग-अलग स्टालों का भी निरीक्षण कर जानकारी ली. इस प्रदर्शनी में केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की गई उपलब्धियों एवं कीर्तिमानों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है.
कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन स्वदेशी उत्पादों, स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के साथ ही स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों एवं उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए बेहतर मंच प्रदान मिलता है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं.
उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शनी में पहुंचकर विभिन्न स्टालों को देखें और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करें. वहीं प्रदेश सरकार के एक और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मां गंगा भारतीय संस्कृति, आस्था एवं आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक हैं. डलमऊ की पावन धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आयोजित भव्य गंगा आरती का हिस्सा बनना हम सभी के लिए सौभाग्य एवं गौरव का विषय है.
उन्होंने कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सनातन परंपरा, सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत की जीवनधारा हैं. डलमऊ का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व अत्यंत विशिष्ट है. उन्होंने मां गंगा से सभी के सुख, समृद्धि एवं कल्याण की कामना करते हुए जनपदवासियों को कार्तिक पूर्णिमा एवं डलमऊ महोत्सव की शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम में श्रीश्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी देवेन्द्रानंद गिरी जी महराज बड़ा मठ डलमऊ की गरिमामयी उपस्थिति भी रही.
यह भी पढ़ें: काशी पहुंचे अनंत अंबानी, मां अन्नपूर्णा के मंदिर में की पूजा