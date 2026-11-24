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रायबरेली में ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेला और डलमऊ महोत्सव का शुभारंभ; गंगा आरती में उमड़ी भीड़

प्रदर्शनी का उद्घाटन करते मंत्री मनोज पांडेय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर रायबरेली में प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला और डलमऊ महोत्सव-2026 का शुभारंभ हो गया. इस दौरान बनारस से आई विशेष मंडली द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक विधि-विधान के साथ भव्य गंगा आरती संपन्न कराई गई.

इस दौरान पूरा घाट परिसर भक्तिमय रहा. इस ऐतिहासिक मेले के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, सलोन विधायक अशोक कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धि लाल पासी, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, डलमऊ नगर पंचायत अध्यक्ष पंडित बृजेश दत्त गौड़ ने मां गंगा की विधिवत पूजा-अर्चना की.

कार्तिक पूर्णिमा मेला और डलमऊ महोत्सव का शुभारंभ. (Video Credit: ETV Bharat) इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का भी मौजूद अतिथियों ने फीता काटकर उद्घाटन किया. वहां लगे अलग-अलग स्टालों का भी निरीक्षण कर जानकारी ली. इस प्रदर्शनी में केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की गई उपलब्धियों एवं कीर्तिमानों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है. कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन स्वदेशी उत्पादों, स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के साथ ही स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों एवं उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए बेहतर मंच प्रदान मिलता है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं. गंगा आरती में उमड़ी भीड़. (Photo Credit: ETV Bharat)