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देवघर एम्स में ब्लड बैंक का उद्घाटन, अब मरीजों को रक्त के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा

देवघर एम्स में ब्लड बैंक का उद्घाटन करते सांसद निशिकांत दुबे और कार्यकारी निदेशक डॉ. नितिन गंगाने. ( फोटो-ईटीवी भारत )