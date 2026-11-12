ऐतिहासिक बटेश्वरधाम पशु और लोक मेले का शुभारंभ; कवि सम्मेलन और दंगल का भी आयोजन
26 नवंबर गुरुवार को प्रातः 11 बजे मैराथन दौड़ होगा. 28 नवंबर को दोपहर एक बजे से पारंपरिक कुश्ती दंगल होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:14 AM IST
आगरा: उत्तर भारत के विख्यात बटेश्वर पशु और लोक मेले का भव्य शुभारंभ हुआ. पूर्व कैबिनेट मंत्री और बटेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अरिदमन सिंह ने अन्य अतिथियों के साथ फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया.
इस दौरान बटेश्वरधाम पर 21 हजार दीपों से यमुना नदी के घाट जगमगा उठे. यमुना की महाआरती का अदभुत नजारा देखकर जयकारे गूंजे. बटेश्वरधाम में आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला.
400 साल से अधिक समय से हर साल दीपोत्सव में भैया दूज पर ऐतिहासिक बटेश्वर मेले लगाया जाता है. यह पशु और लोक मेला होता है. इसमें देश भर से पशु पालक और व्यापारी आते हैं. सभी तीर्थ के भानजा व छोटी काशी में श्रद्धाल भी पहुंचते हैं.
कार्तिक पूर्णिमा पर बटेश्वरधाम में यमुना नदी में स्नान का विशेष महत्व है. दस दिन पहले से ही पशु मेले को लेकर पशु पालक और व्यापारी अपने घोडे, खच्चर, गधे, ऊंट समेत अन्य पशुओं को लेकर पहुचं गए हैं.
21000 दीपों से जगमग हुए यमुना घाट: बटेश्वर के पशु और लोक मेले का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री और बटेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अरिदमन सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया, पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर और पूर्व विधायक डॉ. राजेंद्र सिंह ने किया.
जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने यमुना दीपोत्सव का शुभारंभ किया तो यमुना के घाट जगमग हो उठे. यमुना नदी के घाटों पर 21 हजार दीप जले तो उनकी रोशनी से घाट जगमगा उठे. अदभुत नजारा दिखने को मिला. दीपदान में स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की.
उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और बटेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अरिदमन सिंह ने कहा कि बटेश्वर का ऐतिहासिक पशु मेला आजादी से कई वर्ष पहले से आयोजित होता आ रहा है. आधुनिक सुविधाओं से पशु मेले का स्वरूप भी बदल गया है.
जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया के प्रयासों से मेले और बटेश्वर तीर्थ को नए आयाम मिल रहे हैं. जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने कहा कि बटेश्वर का मेला हमारी सदियों पुरानी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पशुपालकों, व्यापारियों, ग्रामीणों और आमजन को जोड़ने वाला उत्सव है.
इस अवसर पर संतोष गहलोत, अजय भदौरिया, एसीपी बाह जितेंद्र सिंह, एसडीएम विनोद चौधरी, तहसीलदार संपूर्णा कुलश्रेष्ठ, मेला कोतवाल राकेश कुमार समेत अन्य जिला पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.
23 नवंबर को कवि सम्मेलन: जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजु भदौरिया ने बताया कि बटेश्वर लोक मेले में 28 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसमें 23 नवंबर सोमवार को शाम सात बजे भव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.
26 नवंबर गुरुवार को प्रातः 11 बजे मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी और 28 नवंबर शनिवार को दोपहर एक बजे से पारंपरिक कुश्ती दंगल होगा. इसी दिन समापन समारोह के साथ मेले का विधिवत समापन किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: देव दीपावली पर काशी के घाटों पर जलेंगे 11 लाख से अधिक दीप, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे