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ऐतिहासिक बटेश्वरधाम पशु और लोक मेले का शुभारंभ; कवि सम्मेलन और दंगल का भी आयोजन

ऐतिहासिक बटेश्वरधाम पशु और लोक मेले का शुभारंभ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: उत्तर भारत के विख्यात बटेश्वर पशु और लोक मेले का भव्य शुभारंभ हुआ. पूर्व कैबिनेट मंत्री और बटेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अरिदमन सिंह ने अन्य अतिथियों के साथ फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया.

इस दौरान बटेश्वरधाम पर 21 हजार दीपों से यमुना नदी के घाट जगमगा उठे. यमुना की महाआरती का अदभुत नजारा देखकर जयकारे गूंजे. बटेश्वरधाम में आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला.

400 साल से अधिक समय से हर साल दीपोत्सव में भैया दूज पर ऐतिहासिक बटेश्वर मेले लगाया जाता है. यह पशु और लोक मेला होता है. इसमें देश भर से पशु पालक और व्यापारी आते हैं. सभी तीर्थ के भानजा व छोटी काशी में श्रद्धाल भी पहुंचते हैं. कार्तिक पूर्णिमा पर बटेश्वरधाम में यमुना नदी में स्नान का विशेष महत्व है. दस दिन पहले से ही पशु मेले को लेकर पशु पालक और व्यापारी अपने घोडे, खच्चर, गधे, ऊंट समेत अन्य पशुओं को लेकर पहुचं गए हैं. ऐतिहासिक बटेश्वरधाम पशु और लोक मेले का शुभारंभ. (Video Credit: ETV Bharat) 21000 दीपों से जगमग हुए यमुना घाट: बटेश्वर के पशु और लोक मेले का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री और बटेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अरिदमन सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया, पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर और पूर्व विधायक डॉ. राजेंद्र सिंह ने किया. जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने यमुना दीपोत्सव का शुभारंभ किया तो यमुना के घाट जगमग हो उठे. यमुना नदी के घाटों पर 21 हजार दीप जले तो उनकी रोशनी से घाट जगमगा उठे. अदभुत नजारा दिखने को मिला. दीपदान में स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की.