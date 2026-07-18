शाहजहांपुर में 26 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम का उद्घाटन; वित्तमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट का किया शुभारंभ, खिलाड़ियों को किया सम्मानित
वित्तमंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बार 1028 करोड़ का बजट जारी किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 7:14 PM IST
शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना शनिवार को शाहजहांपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 26 करोड़ रुपये की कीमत से बने परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया. वित्तमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट का भी शुभारंभ किया.
वित्तमंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बार 1028 करोड़ का बजट जारी किया है. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेकार के मुद्दों पर राजनीति की जा रही है.
वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शनिवार को परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया. स्टेडियम में स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, प्लास्टिक प्रोडक्ट रनिंग ट्रैक समेत तमाम खेलों को बढ़ावा देने के लिए हाईटेक व्यवस्थाएं की गई हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए बजट में लगातार बढ़ोतरी कर रही है. पिछले साल खेलों के लिए 951 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया था लेकिन, इस बार योगी सरकार ने इस बजट को बढ़ाकर 1028 करोड़ कर दिया है ताकि खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिल सके.
कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खिताब जीत चुके खिलाड़ियों को सम्मानित किया. खिलाड़ियों ने सरकार को धन्यवाद कहा है. एक सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है. विपक्ष के पास सिवाय नेगेटिविटी के और कुछ नहीं है. विपक्ष ने अपने समय में कुछ नहीं किया.
गौरतलब है कि हथौड़ा गांव स्थित परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम का कायाकल्प पूरा हो गया. इस स्टेडियम में खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. जिला खेल कार्यालय जल्द ही स्टेडियम में तैराकी, बैडमिंटन, कबड्डी और बास्केटबॉल का नियमित प्रशिक्षण जल्द ही शुरू करेगा.
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