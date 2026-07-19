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बिहार में 551 सरस्वती विद्या निकेतन का लोकार्पण, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा- यह ऐतिहासिक उपलब्धि

551 सरस्वती विद्या निकेतन का लोकार्पण ( ETV Bharat )