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बिहार में 551 सरस्वती विद्या निकेतन का लोकार्पण, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा- यह ऐतिहासिक उपलब्धि

एक दिन में 551 'सरस्वती विद्या निकेतन' का लोकार्पण ऐतिहासिक उपलब्धि: शिक्षा मंत्री, बोले- अंत्योदय तक पहुंचेगी आधुनिक शिक्षा

Samrat Choudhary
551 सरस्वती विद्या निकेतन का लोकार्पण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 19, 2026 at 7:02 PM IST

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पटना: बिहार में सरकारी स्कूली शिक्षा को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य के विभिन्न प्रखंडों में विकसित 551 'सरस्वती विद्या निकेतन' मॉडल स्कूलों का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज रविवार को एक साथ लोकार्पण किया. बरौनी स्थित आईओसीएल स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि है.

"सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति यानी अंत्योदय तक गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा पहुंचाना है. आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभी काफी काम होना बाकी है, लेकिन सीखने के परिणाम यानी लर्निंग आउटकम के मामले में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है."- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

Mithilesh Tiwari
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

'शिक्षा से ही विकसित भारत की नींव मजबूत होगी': शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का सपना शिक्षा के माध्यम से ही पूरा होगा और इसकी मजबूत नींव बिहार में रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि एक ही दिन में 551 मॉडल स्कूलों का लोकार्पण केवल भवनों का उद्घाटन नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इन विद्यालयों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी.

990 करोड़ की लागत से तैयार हुए मॉडल स्कूल: शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर करीब 990 करोड़ रुपये की लागत से इन मॉडल स्कूलों का निर्माण कराया गया है. राज्य के प्रत्येक प्रखंड में आधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय विकसित किए गए हैं, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी निजी विद्यालयों जैसी शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें. उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में अन्य सरकारी विद्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करेगी.

चार लाख से अधिक छात्रों का हो चुका है नामांकन: मंत्री ने बताया कि इन मॉडल स्कूलों में अब तक चार लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है. इन विद्यालयों का उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना, उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ना और उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि इन स्कूलों से निकलने वाले विद्यार्थी भविष्य में चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा समेत विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

स्मार्ट क्लास, लैब और पुस्तकालय जैसी आधुनिक सुविधाएं: शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी सरस्वती विद्या निकेतन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं और अन्य आधुनिक शैक्षणिक संसाधन विकसित किए गए हैं. इसके साथ ही विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल सके. उनका कहना था कि नई तकनीक और बेहतर संसाधनों के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता में और सुधार होगा.

'लर्निंग आउटकम में बिहार ने बनाई अलग पहचान': मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार अभी भी कई राज्यों की तुलना में आधारभूत संरचना के मामले में पीछे है, लेकिन लर्निंग आउटकम में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण, मिशन आधारित कार्यक्रमों और विद्यालयों में लगातार सुधार के कारण बच्चों की पढ़ने, लिखने और गणितीय दक्षता में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है. सरकार अब शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने पर फोकस कर रही है.

नालंदा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा बिहार: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बिहार की गौरवशाली शैक्षणिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्वविख्यात शिक्षण परंपराएं बिहार की पहचान रही हैं. भगवान राम ने जन्म भले अयोध्या में लिया हो लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने बिहार के बक्सर को चुना था. आज राज्य उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है.

बीपी इंटर स्कूल में देखी छात्रों की प्रदर्शनी: इससे पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बेगूसराय स्थित नवचयनित बीपी इंटर स्कूल (सरस्वती विद्या निकेतन) पहुंचे. दोनों नेताओं ने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, स्मार्ट क्लास, आधुनिक संसाधनों और विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान एवं नवाचार आधारित प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी का अवलोकन किया. मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे विद्यालय बिहार के विद्यार्थियों को नई दिशा देने का काम करेंगे.

सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की कोशिश: शिक्षा विभाग का मानना है कि मॉडल स्कूलों की यह श्रृंखला सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी. आधुनिक संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों और तकनीक आधारित शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से सरकारी स्कूलों के छात्रों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी है. सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक सरकारी विद्यालयों को इसी मॉडल पर विकसित कर शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है.

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