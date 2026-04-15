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पुष्कर में माहेश्वरी समाज में जमकर चले लात-घूंसे, कृष्ण भवन के लोकार्पण समारोह में बिगड़ा माहौल

माहेश्वरी समाज में हुआ विवाद ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर/पुष्कर: तीर्थ नगरी पुष्कर में माहेश्वरी समाज के एक भवन के लोकार्पण के बाद दो गुटों में विवाद हो गया. यह विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. दोनों गुटों के बीच लात घूंसे चले. किसी को जमीन पर पटक दिया गया तो किसी के साथ धक्कामुक्की हुई. खुशनुमा माहौल अचानक दहशत में बदल गया. पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई. समाज के प्रबुद्ध लोगों और मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव अब भी बरकरार है. विवाद माहेश्वरी धर्मशाला परिसर में नए कृष्ण भवन को लेकर हुआ. इस भवन को लेकर पहले से ही अदालत में मामला चल रहा है. एक पक्ष भवन के उद्धाटन से पहले कार्यकारिणी के चुनाव करवाना चाहता था, जबकि वर्तमान अध्यक्ष ये चुनाव इस भवन के लोकार्पण के बाद करवाना चाह रहे थे. इस बात को लेकर दो दिन पहले भी विवाद हुआ था. इस बीच बुधवार को राष्ट्रीय संत गोविंद गिरि महाराज से माहेश्वरी धर्मशाला परिसर में नए कृष्ण भवन का लोकार्पण करवा दिया गया. पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल खुशनुमा और उत्साहपूर्ण था. प्रदेश भर से आए समाज के लोगों के बीच संत ने भवन का उद्घाटन किया, लेकिन जैसे ही संत गोविंद गिरी धर्मशाला परिसर से बाहर निकले, मामला बिगड़ गया. समाज के दो गुटों के बीच विवाद हो गया. माहेश्वरी समाज की वर्तमान कार्यकारिणी के मंत्री नोखा निवासी मुरलीधर जोहर का कहना था कि समाज में 'अयोध्या कांड' चल रहा है. उनका आरोप है कि इस भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है. पुष्कर में माहेश्वरी समाज के कार्यक्रम में बवाल (ETV Bharat Ajmer)