पुष्कर में माहेश्वरी समाज में जमकर चले लात-घूंसे, कृष्ण भवन के लोकार्पण समारोह में बिगड़ा माहौल
पुष्कर में माहेश्वरी समाज के नए भवन के निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है. समाज का एक गुट लोकार्पण से पहले चुनाव चाहता है.
Published : April 15, 2026 at 7:06 PM IST
अजमेर/पुष्कर: तीर्थ नगरी पुष्कर में माहेश्वरी समाज के एक भवन के लोकार्पण के बाद दो गुटों में विवाद हो गया. यह विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. दोनों गुटों के बीच लात घूंसे चले. किसी को जमीन पर पटक दिया गया तो किसी के साथ धक्कामुक्की हुई. खुशनुमा माहौल अचानक दहशत में बदल गया. पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई. समाज के प्रबुद्ध लोगों और मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव अब भी बरकरार है.
विवाद माहेश्वरी धर्मशाला परिसर में नए कृष्ण भवन को लेकर हुआ. इस भवन को लेकर पहले से ही अदालत में मामला चल रहा है. एक पक्ष भवन के उद्धाटन से पहले कार्यकारिणी के चुनाव करवाना चाहता था, जबकि वर्तमान अध्यक्ष ये चुनाव इस भवन के लोकार्पण के बाद करवाना चाह रहे थे. इस बात को लेकर दो दिन पहले भी विवाद हुआ था. इस बीच बुधवार को राष्ट्रीय संत गोविंद गिरि महाराज से माहेश्वरी धर्मशाला परिसर में नए कृष्ण भवन का लोकार्पण करवा दिया गया. पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल खुशनुमा और उत्साहपूर्ण था. प्रदेश भर से आए समाज के लोगों के बीच संत ने भवन का उद्घाटन किया, लेकिन जैसे ही संत गोविंद गिरी धर्मशाला परिसर से बाहर निकले, मामला बिगड़ गया. समाज के दो गुटों के बीच विवाद हो गया. माहेश्वरी समाज की वर्तमान कार्यकारिणी के मंत्री नोखा निवासी मुरलीधर जोहर का कहना था कि समाज में 'अयोध्या कांड' चल रहा है. उनका आरोप है कि इस भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है.
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तयशुदा काम पूरे होने के बाद करवाए जाएंगे चुनाव: समाज की कार्यकारिणी के अध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा ने कहा कि सेवा सदन में कृष्ण भवन को लेकर समाज के कुछ नाराज लोग असंतोष पैदा कर रहे हैं और पिछले 6 माह से सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें चला रहे हैं. उन्होंने बताया कि साधारण सभा में सर्व सहमति से निर्णय हुआ था, जिसमें विरोध करने वाले लोग भी मौजूद थे. इसके बावजूद उन्होंने नकारात्मक रवैया अपनाया है. ऐसे में संस्थान और समाज का नुकसान होता है. वहीं विकास में बाधा भी उत्पन्न होती है. भूतड़ा ने बताया कि उनके आग्रह पर संत गोविंद गिरी सेवा सदन आए. उनका हमेशा से समाज और सेवा सदन के प्रति स्नेह रहा है. भूतड़ा ने कहा कि तयशुदा काम पूरा होते ही चुनाव करवा दिए जाएंगे. उन्होंने कहा, 'मैं 13 साल अध्यक्ष रहा, 1 साल और रहने से बड़ा आदमी नहीं बन जाऊंगा, लेकिन काम पूरा होने के बाद चुनाव होते तो अच्छा रहता.' उन्होंने कहा कि विरोध कर रहे लोगों की ओर से मारपीट भी की गई है. बैठक में मामले को लेकर चर्चा होगी उसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी.
समाजकंटकों को बुलाकर करवाया हमला: दूसरी ओर, संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश ने आरोप लगाया कि बाहरी और समाजकंटकों को बुलाकर पदाधिकारियों पर हमला करवाया. उन्होंने बताया कि संस्था के पांच पदाधिकारी वहां मौजूद थे, जिन पर हमला हुआ. उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायालय में सुनवाई लंबित है, लेकिन भूतड़ा ने आदेश की अवहेलना करते हुए लोकार्पण करवाया. उन्होंने इस हमले की निंदा करते हुए समाज से ऐसे लोगों को पदाधिकारी न रखने की अपील की है.