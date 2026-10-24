सीतापुर में दरी क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का शुभारंभ, मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने किया उद्घाटन
बुनकरों को बिचौलियों से मुक्त कर सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की तैयारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 6:45 PM IST
सीतापुर: जनपद की पारंपरिक दरी बुनाई को वैश्विक पहचान दिलाने और स्थानीय बुनकरों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से सीतापुर में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का शनिवार को शुभारंभ हो गया. सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया.
एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP) योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में 9 देशों और भारत के 8 राज्यों के प्रमुख खरीदार शामिल हुए हैं. इस पहल का उद्देश्य सीतापुर की 150 से 200 वर्ष पुरानी दरी बुनाई की परंपरा को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना और बुनकर परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है.
इस मौके पर मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक जनपद-एक उत्पाद योजना ने प्रदेश की पारंपरिक कलाओं को नई संजीवनी प्रदान की है. सीतापुर की दरी बुनाई का एक गौरवशाली इतिहास रहा है. यह सम्मेलन वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुनकर परिवारों के कल्याण, कौशल विकास और उनके उत्पादों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
सम्मेलन में जापान, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, पनामा, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात के खरीदार शामिल हुए हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के प्रमुख खरीदार भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं. कार्यक्रम स्थल पर ODOP दरी के 35 प्रदर्शनी स्टाल लगाए गए हैं. इन स्टालों पर सीतापुर की पारंपरिक दरी के विभिन्न डिजाइन, गुणवत्ता और विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है.
दरी बुनाई की पारंपरिक कला को करीब से दिखाने के लिए दो विशेष लाइव डेमो स्टाल भी स्थापित किए गए हैं. यहां खरीदार बुनकरों को अपने हाथों से दरी तैयार करते हुए देख रहे हैं. सम्मेलन में दोनों दिन लगभग 500 बुनकर परिवार भाग ले रहे हैं.
जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि सीतापुर के बुनकरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाहर न जाना पड़े, बल्कि दुनिया भर के खरीदार स्वयं सीतापुर आएं. सम्मेलन के माध्यम से 9 देशों और 8 राज्यों के खरीदारों को एक मंच पर लाकर स्थानीय कारीगरों को सीधे बाजार से जोड़ने का प्रयास किया गया है. इससे बुनकरों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिलने, व्यापारिक संबंध मजबूत होने और उनकी आय में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी.
कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही ने कहा कि सीतापुर की पहचान यहां की उत्कृष्ट दरी कला से है. जिला प्रशासन द्वारा आयोजित यह सम्मेलन स्थानीय बुनकर परिवारों के परिश्रम और निष्ठा का सम्मान है. उन्होंने कहा कि इस आयोजन से पारंपरिक कारीगरों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें अपने हुनर का उचित मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.
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