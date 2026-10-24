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सीतापुर में दरी क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का शुभारंभ, मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने किया उद्घाटन

सीतापुर में दरी क्रेता विक्रेता सम्मेलन का शुभारंभ ( Photo Credit; ETV Bharat )

सीतापुर: जनपद की पारंपरिक दरी बुनाई को वैश्विक पहचान दिलाने और स्थानीय बुनकरों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से सीतापुर में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का शनिवार को शुभारंभ हो गया. सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया.



एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP) योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में 9 देशों और भारत के 8 राज्यों के प्रमुख खरीदार शामिल हुए हैं. इस पहल का उद्देश्य सीतापुर की 150 से 200 वर्ष पुरानी दरी बुनाई की परंपरा को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना और बुनकर परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है.