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टाउनशिप में जमीन देने वाले को इतना मिलेगा मुआवजा, CM सम्राट चौधरी ने की घोषणा

CM सम्राट चौधरी ने टाउनशिप में जमीन देने वाले को मुआवजा देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि किसी भी जमीनदाता को परेशानी नहीं होगी.

CM Samrat Chaudhary
CM सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary X)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 19, 2026 at 6:57 PM IST

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सारण: सीएम सम्राट चौधरी ने टाउनशिप में जमीन देने वाले किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दर बताई. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को कोई घाटा नहीं होगा. सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सारण में सहयोग शिविर के उद्घाटन समारोह में इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कई लोगों की शिकायत मिली है कि यदि टाउनशिप में हमारी जमीन चली गई और मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है तो क्या करेंगे. इस पर सीएम ने स्पष्ट जानकारी दी.

"जिन लोगों के घर में आपदा, विपदा आती है. या फिर बेटी की शादी करनी होगी, इसके लिए जिलाधिकारी को आवेदन दें. अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और फिर चार गुणा की दर से मुआवजा जमीनदाता के खाते में चला जाएगा." - सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार

सहयोग शिविर की राज्यव्यापी शुरुआत: सम्राट चौधरी ने सोनपुर प्रखंड स्थित डुमरी बुजुर्ग पंचायत से मंगलवार को बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘सहयोग शिविर’ की राज्यव्यापी शुरुआत की. उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और उन्हें न्याय दिलाना ही इस योजना का मूल उद्देश्य है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ‘सहयोग शिविर’ में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन करना होगा, अन्यथा संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे.

CM Samrat Chaudhary
सारण में सीएम सम्राच चौधरी (Samrat Choudhary X)

तय समय सीमा में होगा काम: मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 11 मई को ‘सहयोग पोर्टल’ और हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया था, जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. अब प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को बिहार के सभी पंचायतों में ‘सहयोग शिविर’ आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि आवेदन मिलने के 10वें, 20वें और 25वें दिन संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजा जाएगा ताकि समय सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके.

विकास कार्यों का किया उल्लेख: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को विकसित और बिहार को समृद्ध बनाने की दिशा में ‘सहयोग शिविर’ महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा. उन्होंने कहा कि सरकार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

सोनपुर क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं: मुख्यमंत्री ने सोनपुर क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी कीं. उन्होंने कहा कि पटना के जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में “गंगा-अंबिका पथ” का निर्माण कराया जाएगा. साथ ही सोनपुर में नया ब्रिज, एयरपोर्ट और बाबा हरिहरनाथ के नाम पर नया टाउनशिप विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है.

CM Samrat Chaudhary
सारण में सीएम सम्राच चौधरी (Samrat Choudhary X)

15 अगस्त तक रेफर व्यवस्था होगी समाप्त: मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल खोलने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने निर्देश दिया कि सामान्य मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर करने की पुरानी व्यवस्था 15 अगस्त तक समाप्त की जाए. कार्यक्रम में लाभुकों के बीच राशन कार्ड, बासगीत पर्चा, जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन योजना और स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित सहायता राशि भी वितरित की गई.

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