तपती गर्मी, खराब एंबुलेंस और दवाओं की किल्लत: 9 मंजिला सदर अस्पताल खुद 'बीमार', लोगों की जुबानी पूरी कहानी
अस्पताल प्रांगण में 9 मंजिला दो बिल्डिंग्स बनकर तैयार हैं, लेकिन अब तक यह भवन शोभा की वस्तु बने हुए हैं.पढ़िए राजेश कुमार की रिपोर्ट
Published : June 12, 2026 at 11:45 AM IST
औरंगाबाद: 21वीं सदी के इस दौर में इससे बड़ा विरोधाभास शायद कुछ नहीं हो सकता कि हमारे पास चांद पर पहुंचने की तकनीक तो है, लेकिन देशभर के विभिन्न राज्यों व जिला अस्पतालों में एक अदद वेंटिलेटर और स्ट्रेचर तक नदारद होती है.
शोभा की वस्तु बना भवन: बिहार के औरंगाबाद में सदर अस्पताल जिसे मॉडल अस्पताल का दर्जा दिया गया है, इन दिनों खुद बीमार है. अस्पताल अपनी बेबसी पर रो रहा है. यहां से कभी खराब एंबुलेंस की खबरें आती है तो कभी अस्पताल में दवा की कमी सुर्खियां बनती है. अस्पताल प्रांगण में 9 मंजिला दो बिल्डिंग्स बनकर तैयार हैं, लेकिन अब तक यह भवन शोभा की वस्तु बने हुए हैं.
आए दिन नए-नए कारनामे: जिला मुख्यालय स्थित मॉडल अस्पताल में आए दिन नए-नए कारनामे उजागर हो रहे हैं. बीते दिनों रेफर मरीज को ले जाने के लिए धक्का लगाकर एंबुलेंस स्टार्ट किया जा रहा था. वहीं दो दिन पहले ही अस्पताल की बिल्डिंग में लिफ्ट फंस गई थी, जिससे लगभग आधे घंटे तक लोग हवा में ही झूलते रहे.
8 महीने पहले हुआ उद्घाटन: दिलचस्प बात ये है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 महीने पहले ही इन 2 बहुमंजिला भवनों का उद्घाटन किया था, साथ ही इसे मॉडल अस्पताल का दर्जा दिया गया था. लेकिन आज तक इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सका. बड़ी संख्या में मरीज आज भी खड़े होकर लाइन में लगकर डॉक्टर से इलाज कराने को मजबूर है और आपात स्थिति में मरीज की जान भगवान भरोसे है.
करोड़ों की लागत से निर्माण: औरंगाबाद के मॉडल सदर अस्पताल भवन का निर्माण लगभग 34.47 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया था. इसके लिए विशेष रूप से दो 09 मंजिला बिल्डिंग बनाये गए थे. इसका उद्देश्य जिले के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और इलाज के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम करना था. लेकिन अब तक एक ही बिल्डिंग में काम शुरू हो सका है जबकि दूसरी बिल्डिंग अभी भी कचरा घर बनी हुई है.
अव्यवस्थित इमरजेंसी सेवा: इतनी बड़ी बिल्डिंग और मॉडल अस्पताल का दर्जा मिलने के बाद भी इमरजेंसी सेवा अभी भी अव्यवस्था का शिकार है. यहां छोटी सी जगह में मरीजों को डॉक्टर से दिखाने के लिए लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ता है, जिससे एक दूसरे में संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहता है. इसके अलावा चिकित्सकीय स्टाफ के बैठने के लिए भी पर्याप्त जगह मौजूद नहीं है. मरीज और उनके परिजन भी खड़े रहने को मजबूर हैं.
पीने की पानी की समस्या: इस भीषण गर्मी में 44 डिग्री के तापमान के बावजूद भी सदर अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है. नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे हैं प्याऊ में सिर्फ सूखे घड़े और काउंटर के अलावा पानी की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है. यहां तक कि अस्पताल के अंदर लगे वाटर प्यूरीफायर भी काम नहीं कर रहे हैं.
स्टार्ट नहीं हुआ एम्बुलेंस: ताजा घटनाक्रम के मुताबिक 2 जून 2026 को सदर अस्पताल से एक गंभीर मरीज को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया जाना था. परिजन मरीज को लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचे, लेकिन वाहन स्टार्ट ही नहीं हुआ. अस्पताल कर्मियों और मौजूद लोगों ने कई बार कोशिश की, मगर इंजन ने जवाब दे दिया.
धक्का लगने के बाद हुई चालू: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 15 से 20 मिनट तक एम्बुलेंस को धक्का लगाया गया, तब जाकर वह स्टार्ट हो सकी. इसके बाद मरीज को हायर सेंटर के लिए रवाना किया गया.विशेषज्ञों के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम दुखद है विशेषकर स्वास्थ्य के मामले में जहां हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है.
डायल 112 भी ‘धक्कामार सेवा’: स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस के बाद पुलिस विभाग की आपात सेवा भी सवालों के घेरे में आ गई है. हाल ही में सदर अस्पताल परिसर में डायल 112 की एक गाड़ी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाने के बाद वापस लौटने लगी, लेकिन वाहन स्टार्ट नहीं हुआ. काफी देर तक प्रयास करने के बाद वाहन को धक्का लगाकर चालू करना पड़ा.
वाहनों की बैटरियां पुरानी: स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर किसी आपराधिक घटना, सड़क हादसे या अन्य आपात स्थिति में ऐसी तकनीकी समस्या सामने आए तो राहत और सुरक्षा कार्य प्रभावित हो सकते हैं. लोगों के मुताबित कई सरकारी वाहनों की बैटरियां पुरानी हो चुकी हैं और समय पर उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है. नतीजतन वाहन बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट करने में परेशानी हो रही है.
अस्पताल की लिफ्ट गड़बड़: आपातकालीन सेवाओं की बदहाली की तीसरी तस्वीर मॉडल सदर अस्पताल की लिफ्ट से सामने आई. अस्पताल भवन की एक लिफ्ट अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गई. उस समय लिफ्ट में मरीज और उनके परिजन मौजूद थे. लिफ्ट रुकते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया. करीब 30 मिनट तक लोग अंदर फंसे रहे. काफी देर बाद तकनीकी कर्मचारियों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल: मिली जानकारी के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब अस्पताल की लिफ्ट में खराबी आई हो. इससे पहले भी निरीक्षण के दौरान तकनीकी खामियां सामने आ चुकी हैं. इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकल पाने से अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. लिफ्ट के अलावा अस्पताल में ना तो अल्ट्रासाउंड जांच की व्यवस्था है नहीं अन्य जटिल जांच की कोई व्यवस्था है. यहां तक कि कई ऐसी दवाइयां हैं जो कि अस्पताल के काउंटर पर नहीं मिलती.
परिजनों की नाराजगी: अस्पताल की लचर अवस्था पर स्थानीय लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली. इमरजेंसी में इलाज कराने मुकेंद्र सिंह बताते हैं कि बदइंतजामी का नतीजा ये है कि उनके मरीज को बैठने की भी जगह नहीं मिली. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी वार्ड को तुरंत नए भवन में शिफ्ट करना चाहिए. वहीं दूसरे मरीज के परिजन मुन्ना कुरैशी का कहना है कि हॉस्पिटल की लिफ्ट इस्तेमाल के दौरान ही खराब हो गई. जिसमें वे लगभग 20 मिनट तक फंसे रहे.
"नए बिल्डिंग में व्यवस्था सही नहीं है. इतनी बदइंतजामी है कि न ही मेरे मरीज को और न मुझे बैठने की जगह मिल सकी. जल्द से जल्द इमरजेंसी वार्ड को तुरंत नए भवन में शिफ्ट करना चाहिए"- मुकेंद्र सिंह, मरीज के परिजन
धीरे-धीरे होगा सुधार: वहीं पूरे घटनाक्रम पर एनडीए के सहयोगी लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष सोनू सिंह ने कहा कि अस्पताल में कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन धीरे-धीरे सभी गड़बड़ियों में सुधार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार को सारी शिकायतें भेजी गई है और जल्द ही व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेंगे.
"मानते हैं कि अस्पताल में कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन धीरे-धीरे सभी गड़बड़ियों में सुधार किया जाएगा. ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको चालू नहीं करना है. इस संबंध में सरकार को सारी शिकायतें भेज दिए है और जल्द ही व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेंगे." -सोनू सिंह, जिलाध्यक्ष, लोजपा (रामविलास)
मॉडल अस्पताल का बोर्ड लगा: वहीं समाजसेवी और मुखिया विजेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने सदर अस्पताल की व्यवस्था सुधारने को लेकर के एक समय में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को काला झंडा दिखाया था, जिसके कारण उन्हें जेल भी भेजा गया था. लेकिन फिर भी आज तक अस्पताल की स्थिति जस की तस है. मॉडल अस्पताल का बोर्ड तो लगा दिया गया है लेकिन अभी तक यहां किसी भी प्रकार की सुविधा शुरू नहीं कराई गई है.
"जिस सदर अस्पताल के लिए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को काला झंडा दिखाया जेल गए लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. हालात आज भी जस के तस है. सिर्फमॉडल अस्पताल का बोर्ड लगा दिया है सुविधा कुछ है ही नहीं" - विजेंद्र यादव, समाजसेवी और मुखिया
सिविल सर्जन ने क्या कहा?: अस्पताल की समस्याओं के बारे में जब सिविल सर्जन कृष्ण कुमार से सवाल करने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो व्यवस्था है उसी में इमरजेंसी वार्ड चलाया जा रहा है. जिस नौ मंजिला बिल्डिंग की आप चर्चा कर रहे हैं वह अभी तक हॉस्पिटल प्रशासन को हैंड ओवर नहीं की गई है.
"नव-निर्मित भवन अभी तक हॉस्पिटल प्रशासन को हैंड ओवर नहीं की गई है,जब हैंड ओवर किया जाएगा तब देखा जाएगा. हालांकि वह बिल्डिंग भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बना हुआ है."- कृष्ण कुमार, सिविल सर्जन, औरंगाबाद
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