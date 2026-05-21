ETV Bharat / state

सरकारी स्कूल के स्मार्ट क्लास में चला गलत वीडियो, मामले में जांच के आदेश

देवघर में एक सरकारी स्कूल के स्मार्ट क्लास में बच्चों के सामने स्क्रीन पर गलत वीडियो चल गया. मामले में जांच के आदेश दिए गये.

Inappropriate Video Played During Smart Class at government School in Deoghar
आदर्श प्लस टू विद्यालय (देवघर) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 11:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: जिला के सारवां प्रखंड स्थित आदर्श प्लस टू विद्यालय में स्मार्ट क्लास के दौरान डिजिटल स्क्रीन पर आपत्तिजनक वीडियो चलने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था और स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है. स्कूल प्रबंधन को तत्काल शो-कॉज जारी करते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए देवघर के जिला शिक्षा पदाधिकारी बिनोद कुमार ने कहा कि विद्यालय अनुशासन से चलता है. यदि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से अनुशासन भंग हुआ है तो संबंधित कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल स्क्रीन बच्चों को आधुनिक शिक्षा और प्रैक्टिकल जानकारी देने के उद्देश्य से लगाए गए हैं, न कि अश्लील गाने या आपत्तिजनक सामग्री चलाने के लिए. यदि तकनीकी संसाधनों का दुरुपयोग किया गया है तो विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

वहीं इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और यदि वहां इस तरह की सामग्री चलाई जाएगी तो इसका बच्चों के मानसिक विकास पर गलत प्रभाव पड़ेगा.

अब सभी की नजर जिला शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई है. जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि डिजिटल स्क्रीन पर आपत्तिजनक वीडियो कैसे चला और इसके पीछे किसकी लापरवाही या भूमिका थी.

इसे भी पढ़ें- गढ़वा के स्कूल में अश्लील गाने पर डांस मामले में हुई कार्रवाई, प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित, दो सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त

इसे भी पढ़ें- बोकारो के स्कूल में अश्लील डांस, विभाग ने की कार्रवाई की अनुशंसा

इसे भी पढ़ें- प्रिंसिपल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सक्रिय, अधिकारियों ने विद्यालय जाकर छात्राओं से ली जानकारी

TAGGED:

जिला शिक्षा विभाग
INAPPROPRIATE VIDEO PLAYED
DEOGHAR
SMART CLASS AT GOVERNMENT SCHOOL
IRREGULARITIES IN SMART CLASS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.