ETV Bharat / state

अब भागलपुर में भी नाबालिग छात्राओं से सरेआम अभद्रता, वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार में इन दिनों छेड़खानी की घटना काफी तादाद में सामने आ रही है. प्रदेश के जमुई, समस्तीपुर, किशनगंज, बांका, मुजफ्फरपुर, भोजपुर के बाद अब भागलपुर से भी लड़कियों के साथ बदसलूकी की वारदात सामने आई है.