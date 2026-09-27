अब भागलपुर में भी नाबालिग छात्राओं से सरेआम अभद्रता, वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू
भागलपुर के अमडंडा में नाबालिग लड़कियों से अभद्र व्यवहार का वीडियो वायरल, मामले की जांच और सत्यापन कर रही पुलिस. रिपोर्ट- अमरजीत कुमार
Published : September 27, 2026 at 7:12 PM IST
भागलपुर: बिहार में इन दिनों छेड़खानी की घटना काफी तादाद में सामने आ रही है. प्रदेश के जमुई, समस्तीपुर, किशनगंज, बांका, मुजफ्फरपुर, भोजपुर के बाद अब भागलपुर से भी लड़कियों के साथ बदसलूकी की वारदात सामने आई है.
बथानी पुल के पास का एक वीडियो वायरल
ताजा घटनाक्रम के मुताबिक भागलपुर के अमडंडा थाना क्षेत्र स्थित बथानी पुल के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ ग्रामीण दो नाबालिग लड़कियों को घेरकर खड़े दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं.
दो लड़कियों के साथ बदसलूकी
वायरल हो रहे वीडियो में दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं, जिनमें से एक स्कूल यूनिफॉर्म में है, जबकि दूसरी सामान्य कपड़ों में नजर आ रही है. वीडियो में दोनों लड़कियों को कई ग्रामीणों ने चारों तरफ से घेर रखा है. कुछ लोग छात्राओं को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वे इस इलाके में दोबारा नहीं आएं.
दुपट्टा और बाल खींचते दिख रहे लोग
इसी दौरान कुछ लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं. पीछे से एक बुजुर्ग छात्रा के बाल भी खींचते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक लड़की अपना चेहरा दुपट्टे से ढकने की कोशिश करती दिखाई दे रही है. जबकि इस दौरान कुछ लोग उसके सिर से दुपट्टा खींचने की कोशिश करते दिख रहे हैं.
पुलिस की जांच और सत्यापन
वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, वायरल वीडियो कब का है और इसमें दिखाई दे रही घटना की वास्तविकता क्या है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है.
अमडंडा थाना प्रभारी का बयान
मामले को लेकर अमडंडा थाना प्रभारी विशाल कुमार ने बताया कि वीडियो देखने से यह हाल की घटना प्रतीत नहीं होती है, पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और वीडियो को वेरीफाई किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में वीडियो की पुष्टि होने के बाद ही आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
"वीडियो देखने से यह हाल की घटना प्रतीत नहीं होती है, पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और वीडियो को वेरीफाई किया जा रहा है."- विशाल कुमार, अमडंडा थाना प्रभारी
एसएसपी का बयान
वहीं घटनाक्रम पर भागलपुर एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि वीडियो का सत्यापन कराया जा रहा है कि यह मामला कहां का है और पूरा मामला क्या है? क्योंकि इसमें महिलाएं और बहुत छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं. साथ ही, दो बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं.
"वीडियो का सत्यापन कराया जा रहा है कि यह मामला कहां का है और पूरा मामला क्या है? क्योंकि इसमें महिलाएं और बहुत छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं. साथ ही, दो बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं."- प्रमोद कुमार यादव, SSP भागलपुर
सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल
इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर नाबालिगों की सुरक्षा और इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और पुलिस अब वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान और सत्यापन करने की प्रक्रिया में जुट गई है.
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