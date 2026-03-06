ETV Bharat / state

जंगली जानवरों से खेती को सुरक्षा पर नकाफी मदद, घेरबाड़ के लिए केंद्र से मिले सिर्फ 25 करोड़ रुपए

उत्तराखंड में जंगली जानवर समस्या बने हुए हैं. खेतों की घेरबाड़ के लिए 90 करोड़ में से महज 25 करोड़ मिलने की उम्मीद है.

Uttarakhand Agriculture Security
खेती के बचाव के लिए घेरबाड़ करना आवश्यक (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 6, 2026 at 9:43 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में किसानों की खेती के सामने जंगली जानवरों का संकट लगातार गहराता जा रहा है. पहाड़ी इलाकों से लेकर कई मैदानी क्षेत्रों तक बंदर, सूअर, नीलगाय और अन्य वन्यजीव किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. स्थिति यह है कि कई गांवों में किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. राज्य के पलायन आयोग की रिपोर्टों में भी यह बात सामने आ चुकी है कि जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन का एक बड़ा कारण बन गया है.

विभाग के लिए हालात चुनौतीपूर्व: ऐसे में किसानों की फसलों को सुरक्षित रखने के लिए खेतों की घेरबाड़ (फेंसिंग) सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त बजट की कमी राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है. हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में राज्य को 25 करोड़ रुपये देने की बात कही गई है, लेकिन इसे किसानों की समस्या के मुकाबले बेहद कम माना जा रहा है. यही वजह है कि किसानों और कृषि विशेषज्ञों में असंतोष भी दिखाई दे रहा है.

जंगली जानवरों से खेती को सुरक्षा पर नकाफी मदद (Video-ETV Bharat)

पलायन की बड़ी वजह बन रहे जंगली जानवर: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में खेती पहले ही कठिन परिस्थितियों में की जाती है. सीमित भूमि, सिंचाई की कमी और मौसम की अनिश्चितता के बीच किसान किसी तरह खेती करते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों में जंगली जानवरों की संख्या बढ़ने की आशंकाओं से किसानों की मुश्किलें और बढ़ने की बात कही जाती हैं. राज्य के कई जिलों से मिली रिपोर्टों में सामने आया है कि बंदर, जंगली सूअर, साही और अन्य वन्यजीव खेतों में खड़ी फसलों को रातों-रात नष्ट कर देते हैं. कई गांवों में किसान दिन-रात खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं. इसके बावजूद फसल को बचाना मुश्किल हो रहा है.

Uttarakhand Agriculture Security
वन्यजीव फसलों को पहुंचाते हैं नुकसान (Photo-ETV Bharat)

इस वजह से बढ़ रहा पलायन: पलायन आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि खेती से लगातार नुकसान होने के कारण कई किसान गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं. खासतौर पर पहाड़ी जिलों में खेती छोड़ने के पीछे जंगली जानवरों का आतंक एक प्रमुख कारण बताया गया है.

Uttarakhand Agriculture Security
खेती की सुरक्षा पर्याप्त बजट की दरकार (Photo-ETV Bharat)

घेरबाड़ को माना जाता है सबसे कारगर उपाय: कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए खेतों की मजबूत घेरबाड़ सबसे प्रभावी उपाय है. कई जगहों पर तारबाड़, सोलर फेंसिंग और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाता है. हालांकि राज्य के अधिकांश किसानों के लिए यह व्यवस्था अपने खर्च पर करना संभव नहीं है. ऐसे में किसानों को सरकार से आर्थिक सहायता की उम्मीद रहती है.

सरकार ने की थी बजट की मांग: राज्य में पहले खेतों की घेरबाड़ से जुड़ी एक योजना संचालित की जा रही थी, जिसके तहत किसानों को कुछ हद तक सहायता मिलती थी. लेकिन बाद में यह योजना बंद कर दी गई. इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बड़े बजट की मांग की थी ताकि बड़े स्तर पर खेतों की घेरबाड़ कराई जा सके.

Uttarakhand Agriculture Security
किसानों का खेती किसानी से मोह भंग (Photo-ETV Bharat)

90 करोड़ की घोषणा, लेकिन अभी सिर्फ 25 करोड़: इस मामले में कुछ समय पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने उत्तराखंड के लिए 90 करोड़ रुपये की सहायता देने के संकेत दिए थे, इससे किसानों और कृषि विभाग को उम्मीद जगी थी कि राज्य में बड़े स्तर पर घेरबाड़ का काम शुरू हो सकेगा. लेकिन घोषणा के करीब दो महीने बाद तक भी यह पूरी राशि राज्य को नहीं मिल पाई है. फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से केवल 25 करोड़ रुपये की पहली किश्त दिए जाने की बात कही गई है.

कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 90 करोड़ रुपये भी बहुत बड़ी रकम नहीं थी. लेकिन अगर यह राशि समय पर और एकमुश्त मिलती तो कई जिलों में किसानों को राहत मिल सकती थी.

उत्तराखंड में खेती को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बड़े स्तर पर फेंसिंग की जरूरत है. उनके मुताबिक यदि पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए तो किसानों की बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है.
दीपक करगेती, कृषि विशेषज्ञ

इस पूरे मामले पर राज्य सरकार का कहना है कि किसानों की समस्या को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

केंद्र सरकार की ओर से 90 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई थी, लेकिन फिलहाल 25 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. उनके मुताबिक यह पहली किस्त है और इससे भी कुछ हद तक किसानों की समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी.
गणेश जोशी, कृषि मंत्री उत्तराखंड

सरकार का यह भी कहना है कि आने वाले समय में यदि और बजट मिलता है तो राज्य में बड़े पैमाने पर घेरबाड़ की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा.

किसानों की बढ़ती चिंता: हालांकि जमीनी स्तर पर किसान अब भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि जब तक बड़े पैमाने पर घेरबाड़ नहीं होगी, तब तक जंगली जानवरों से फसलों को बचाना मुश्किल रहेगा. किसानों का यह भी कहना है कि खेती से लगातार नुकसान होने के कारण नई पीढ़ी खेती से दूरी बना रही है. यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पहाड़ों में खेती का संकट और गहरा सकता है.

फसलों की सुरक्षा प्राथमिकता: ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में खेती को बचाने के लिए जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर दीर्घकालिक योजना और पर्याप्त बजट की व्यवस्था करनी होगी, तभी किसानों को राहत मिल पाएगी और पलायन की समस्या को भी कुछ हद तक रोका जा सकेगा.

पढ़ें-

TAGGED:

उत्तराखंड खेती सुरक्षा
हाथी फसल नुकसान
ELEPHANT CROP DAMAGE
UTTARAKHAND AGRICULTURE SECURITY
AGRICULTURAL SAFETY IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.