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गर्मियों में पैसेंजर्स को राहत, 10 ट्रेनों की बढ़ी समय सीमा, अब समर स्पेशल के रूप में चलेगी, देखें पूरी लिस्ट

यात्री डिमांड को देखते रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल 10 ट्रेन की समय अवधि बढ़ा दी.

Kota Railway Station
कोटा रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 11:12 AM IST

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कोटा: रेलवे ने यात्री भार देखते हुए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई थी. ये 10 ट्रेन कोटा होकर गुजर रही थी. इनमें मुंबई, पुणे, सोलापुर, शिरडी साईं नगर, बीकानेर, जयपुर, सूरत, वडोदरा, अजमेर व हिसार सहित कई स्टेशनों को कनेक्ट कर रही थी. ऐसे में यात्रियों की डिमांड लगातार बनी है. पहले यह ट्रेन फेस्टिवल स्पेशल के रूप में चल रही थी. इनकी समय सीमा बढ़ाते हुए अब इन्हें समर स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि 6 ट्रेनों को अप्रैल के लिए बढ़ाया गया है. इनमें हिसार, पुणे, मुंबई व अजमेर के बीच चलने वाली ट्रेनें हैं. बीकानेर से शिरडी और अजमेर से सोलापुर के लिए चलने वाली ट्रेनों को जुलाई तक बढ़ाया है. ऐसे में विस्तार की अवधि में यात्री अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं.

पढ़ें:यात्रीगण ध्यान दें! सुपरफास्ट के समय में संशोधन और स्पेशल ट्रेन 26 मार्च तक, 1 अप्रैल से जम्मू तक सीधी सेवा बहाल

इन ट्रेनों की बढ़ाई विस्तार अवधि

  • ट्रेन नंबर 04725: हिसार-खड़की (पुणे) वीकली स्पेशल के 5 से 26 अप्रैल तक 4 फेरे बढ़ाए. यह ट्रेन रविवार को हिसार से रवाना होती है.
  • ट्रेन नंबर 04726: खड़की(पुणे)-हिसार वीकली स्पेशल के 6 से 27 अप्रैल के बीच 4 फेरे बढ़ाए. ट्रेन हर सोमवार को खड़की से रवाना होती है.
  • ट्रेन नंबर 09621: अजमेर-बांद्रा वीकली स्पेशल के 5 से 26 अप्रैल तक 4 फेरे बढ़ाए. ट्रेन प्रत्येक रविवार को अजमेर से रवाना होती है.
  • ट्रेन नंबर 09622: बांद्रा टर्मिनस अजमेर वीकली स्पेशल के 6 से 27 अप्रैल के बीच 4 फेरे बढ़ाए. ट्रेन हर सोमवार को बांद्रा टर्मिनस से रवाना होती है.
  • ट्रेन नंबर 09625: अजमेर दौंड वीकली स्पेशल के 2 से 23 अप्रैल तक 4 फेरे बढ़ाए. यह ट्रेन हर गुरुवार को अजमेर से रवाना होती है.
  • ट्रेन नंबर 09626: दौंड अजमेर वीकली स्पेशल के 3 से 24 अप्रैल तक 4 फेरे बढ़ाए. ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को दौंड से रवाना होती है.
  • ट्रेन नंबर 04715: बीकानेर-साईं नगर शिरडी टर्मिनस वीकली स्पेशल के 4 अप्रैल से 11 जुलाई तक 13 फेरे बढ़ाए. यह अपने प्रारंभिक स्टेशन बीकानेर से हर शनिवार को रवाना होती है.
  • ट्रेन नंबर 04716 : साईं नगर शिरडी टर्मिनस बीकानेर वीकली स्पेशल के 5 अप्रैल से 15 जुलाई तक 13 फेरे बढ़ाए. यह ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन साईं नगर शिरडी से हर रविवार को चलती है.
  • ट्रेन नंबर 09627:अजमेर-सोलापुर वीकली स्पेशल के 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक 14 फेरे बढ़ाए. ट्रेन हर बुधवार को अजमेर से रवाना होती है.
  • ट्रेन नंबर 09628: सोलापुर-अजमेर वीकली स्पेशल के 2 अप्रैल से 16 जुलाई तक 14 फेरे बढ़ाए. ट्रेन हरगुरुवार को सोलापुर से रवाना होती है.

पढ़ें:कोटा के सोगरिया से मथुरा के बीच सप्ताह में 2 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन

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