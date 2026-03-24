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गर्मियों में पैसेंजर्स को राहत, 10 ट्रेनों की बढ़ी समय सीमा, अब समर स्पेशल के रूप में चलेगी, देखें पूरी लिस्ट

कोटा: रेलवे ने यात्री भार देखते हुए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई थी. ये 10 ट्रेन कोटा होकर गुजर रही थी. इनमें मुंबई, पुणे, सोलापुर, शिरडी साईं नगर, बीकानेर, जयपुर, सूरत, वडोदरा, अजमेर व हिसार सहित कई स्टेशनों को कनेक्ट कर रही थी. ऐसे में यात्रियों की डिमांड लगातार बनी है. पहले यह ट्रेन फेस्टिवल स्पेशल के रूप में चल रही थी. इनकी समय सीमा बढ़ाते हुए अब इन्हें समर स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि 6 ट्रेनों को अप्रैल के लिए बढ़ाया गया है. इनमें हिसार, पुणे, मुंबई व अजमेर के बीच चलने वाली ट्रेनें हैं. बीकानेर से शिरडी और अजमेर से सोलापुर के लिए चलने वाली ट्रेनों को जुलाई तक बढ़ाया है. ऐसे में विस्तार की अवधि में यात्री अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं.

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