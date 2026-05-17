चूरू के ददरेवा धाम में बढ़ा रहे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, लक्खी मेले में नहीं होगी परेशानी
ददरेवा धाम में 150 से ज्यादा शौचालय, यज्ञशाला और स्नानघर बनाए जा रहे हैं.
Published : May 17, 2026 at 3:42 PM IST
चूरू: ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल से श्री जाहरवीर गोगाजी, गुरु गोरखनाथ और दादा कायम खां की तपोभूमि ददरेवा धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. यहां हर साल सावन-भाद्रपद में लक्खी मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, लेकिन उनको पानी, शौचालय, स्नान, साफ-सफाई और ठहरने जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी खलती है.
ग्राम पंचायत प्रशासक मोहम्मद जाहिद कुरैशी ने बताया कि ददरेवा धाम के विकास के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिला प्रशासन के निर्देशन और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के सहयोग से मेले को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं. अब तक मेले में दुकानदार मनमर्जी से कहीं भी दुकानें लगा लेते थे. इससे रास्ते अवरुद्ध हो जाते थे. इस बार पंचायत बाजार के लिए अलग से जगह चिह्नित करेगी. दुकानदारों को निर्धारित स्थान पर दुकानें आवंटित की जाएंगी. बिजली, पानी और सफाई जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी.
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गोरख गंगा क्षेत्र होगा अतिक्रमण मुक्त: कुरैशी ने बताया कि गोरख गंगा (ढाब) क्षेत्र को चारों तरफ से खुला और अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है. यहां किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं लगाई जाएंगी, ताकि श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकें. ढाब क्षेत्र की ऊबड़-खाबड़ भूमि का जेसीबी और ट्रैक्टरों से समतलीकरण कराया जा रहा है. आसपास की गंदगी हटाने और गोरख गंगा में गंदे पानी की आवक रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है.
श्रद्धालुओं के लिए विशेष यज्ञशाला: मान्यता है कि गोरख गंगा में स्नान के बाद श्रद्धालु वहीं यज्ञ और पूजा-अर्चना करते हैं. पहले श्रद्धालुओं को खुले मैदान और गंदगी के बीच पूजा करनी पड़ती थी. अब पंचायत ने 31 विशेष यज्ञ स्थल तैयार करवाए हैं. इन यज्ञशालाओं में हवन कुंड, इंटरलॉक निर्माण, रंग-रोगन और चारों तरफ ग्रील-रेलिंग लगाई है. अब गोरख गंगा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
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150 शौचालयों का निर्माण: मेले के दौरान सबसे बड़ी समस्या शौचालयों की कमी थी. इसे देखते पंचायत ने जन सहयोग और चंदे से लाखों रुपए खर्च कर सुलभ शौचालयों का निर्माण शुरू किया. 150 से अधिक शौचालय बना रहे हैं. साथ ही प्याऊ, स्नानघर और महिला-पुरुषों के लिए अलग-अलग ठहरने की व्यवस्था की जा रही है. पंचायत में पहले केवल 65 से 70 शौचालय थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर करीब 200 पहुंच जाएगी.
धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित होगा: पंचायत का लक्ष्य केवल मेला व्यवस्था सुधारना नहीं, बल्कि ददरेवा धाम को प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है. पंचायत अपनी निजी आय के स्रोत बढ़ाकर भी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित करने में जुटी है.
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