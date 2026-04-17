वन्यजीवों के लिए गर्मी में खास इंतजाम: नाहरगढ़ पार्क में लगाए फव्वारें और रेन गन, डाइट भी बदली, जानिए खुराक और रहन-सहन
भालू फ्रूट आइसक्रीम तो हिरण खा रहे तरबूज-ककड़ी, टाइगर-लॉयन को भा रहा चिकन. दवा के साथ हेल्थ ड्रिंक भी दे रहे.
Published : April 17, 2026 at 8:24 PM IST
जयपुर: प्रदेश में तेज गर्मी का असर वन्यजीवों पर भी दिखने लगा है. वन विभाग ने जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों को गर्मी से बचाने के विशेष इंतजाम किए हैं. पार्क में वन्यजीवों के लिए कूलर और फव्वारें लगाए गए हैं. डाइट में बदलाव किया गया है. शाकाहारी वन्यजीवों को तरबूज, ककड़ी और खीरा खिला रहे हैं. वन्यजीवों को पानी में ग्लूकोज और हेल्थ ड्रिंक दी जा रही है.
वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर ने बताया कि जयपुर में बढ़ती गर्मी के कारण नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में विशेष इंतजाम किए हैं. टाइगर, लॉयन, हिमालय बियर, स्लॉथ बियर को बाहर निकलने से पहले नहलाया जाता है. डिस्प्ले एरिया में फव्वारें और रेन गन लगाई है, ताकि वातावरण ठंडा रहे. वन्यजीवों के नाइट शेल्टर्स में कूलर लगाए हैं. ड्रिप सिस्टम भी लगाए ताकि बाहरी वातावरण से एंक्लोजर ठंडा रहे. वन्यजीवों की डाइट भी बदली है. भालू को रूटीन डाइट के साथ फ्रूट आइसक्रीम दी जा रही है. शाकाहारी जीवों को रूटीन डाइट के साथ सीजनल फ्रूट्स भी दे रहे हैं. इनमें खीरा, ककड़ी, तरबूज शामिल हैं. हिप्पोपोटेमस को तरबूज खिला रहे हैं. टाइगर और लॉयन के शावकों का विशेष ध्यान रखे हैं. इनको बफैलो मीट के साथ चिकन भी दे रहे हैं.
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नहाकर ले रहे राहत: डॉ. अरविंद माथुर ने बताया, सभी वन्यजीवों को पानी में ग्लूकोज दे रहे हैं. ग्लूकोज गर्मी से बचाव करता है. साथ ही आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और कैल्सियम सप्लीमेंट्स समेत जरूरी दवा भी दे रहे हैं. प्रचंड गर्मी पड़ने पर भी किसी वन्यजीव के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा. सभी वन्यजीवों के कराल एरिया को फाइबर शीट और ग्रीन नेट से ढका है ताकि सूर्य की गर्मी का प्रभाव वन्यजीवों पर नहीं पड़े. डिस्प्ले एरिया में वाटर बॉडीज में प्रतिदिन पानी भरा जा रहा है. वन्यजीव पानी में नहाकर गर्मी से राहत लेते हैं.
एंक्लोजर्स में बड़े कूलर लगाए: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बढ़ती गर्मी और धूप से इंसानों के साथ ही जानवरों का भी हाल बेहाल हो रहा है. नाहरगढ़ पार्क में वन्यजीवों की डाइट बदली है. भालू को फ्रूट आइसक्रीम और सत्तू खिला रहे हैं. हिरण प्रजाति के लिए तरबूज और ककड़ी का बंदोबस्त किया है. वन्यजीवों के एंक्लोजर्स में पानी के फव्वारे चलाए हैं.टाइगर, लॉयन, पैंथर, भालू समेत अन्य वन्यजीव के एंक्लोजर्स में बड़े कूलर लगाए हैं.
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दवा का पूरा इंतजाम: डीएफओ विजयपाल सिंह ने बताया कि कूलर से वन्यजीवों को ठंडा वातावरण मिलेगा. उनको समय पर डाइट दी जा रही है. वन्यजीवों की सेहत का ख्याल रखे हैं. जरूरत पड़ने पर जरूरी मेडिसिन दी जाती है. वन्यजीवों को पानी में घोलकर ग्लूकोज भी पिलाई जा रही है, जिससे शरीर में ठंडक बनी रहे.
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